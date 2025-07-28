בהוראת הגר"ד לנדו: אחידות דעים חריגה אצל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים - במאבק על עולם התורה | סוער במערבא: ר"מ בישיבה יוצא נגד ההחלטה החריגה של ראש הישיבה | התיעוד שעורר תהיות: תלמידי ישיבה עלו על ניידת עם שוטרים חרדים | הרבנים הראשיים עקבו מקרוב: סבב בחינות לרבנות נפתח | לראשונה בעולם הישיבות: ועדת הקבלה לישיבה תהיה מורכבת מ... בית דין | לא רק ב'עטרת': בישיבה ליטאית מפורסמת דורשים מהבחורים לחשוף את הקוד האישי (מעייריב)
ניתוח מקיף שנערך באוסטרליה על בסיס מאגר עצום של קודי אבטחה חושף מגמה מדאיגה: רוב האנשים בוחרים בקודים צפויים כמו תאריכי לידה, סדרות מספרים פשוטות וחזרות - מה שהופך את הטלפונים שלנו לפרצת אבטחה פתוחה לכל מי שיודע את הסטטיסטיקה (טכנולוגיה)
בגלל שהם חרדים? נמשכת ההתעמרות בעצורים מבני ברק | למעלה מ-1,000 צווי מעצר לעריקים חרדים: השלב הבא - צו עיכוב יציאה מהארץ | יוזמת השלום: ההצעה של חבר המועצת להנהגה הרבנית בש"ס | ישיבת וולפסון משנה את שמה; תוכנית החתנים החדשה בישיבה | מכתב המנהיג הליטאי לקהילת הגר"ש אלתר (מעייריב)