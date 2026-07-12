כיכר השבת

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אל תשליכני

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"אל תשליכני..."

כיכר בשיתוף דנאל סיעוד|מקודם
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לנשים חרדיות

כיכר בשיתוף בית הספר וולפסון|מקודם

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במיוחד לנשים חרדיות

כיכר בשיתוף בית הספר האקדמי לאחים ואחיות וולפסון|מקודם
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כבר השתלבו בשוק העבודה

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חדש - והיית אח:

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להיות בקו האחרון

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"שליחות ומסירות"

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"הצלחתם היא הצלחתנו"

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כיכר השבת
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