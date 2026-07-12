כאשר מגיע השלב שבו אחד ההורים או אדם אהוב נזקק לעזרה סיעודית בבית, רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם החלטה לא פשוטה: למי ניתן את האחריות על הטיפול באדם היקר לנו מכל?| בעולם שבו המחיר לעיתים נדמה כגורם המרכזי, חשוב לזכור שהשיקול העיקרי בבחירת חברת סיעוד צריך להיות איכות השירות, האנושיות והמקצועיות של הצוות המטפל
במהלך מפגש שבמהלכו התקיים שיח רפואי מקצועי עם מאות יועצי רפואה מהמגזר החרדי - לעשייה של דנאל סיעוד בעולמות הטיפול הסיעודי בישראל | בין היתר דנו בנושאי גמלת סיעוד, הקריטריונים לזכאות והאם בן משפחה יכול לשמש כמטפל (בריאות, חוק)
תושבים רבים בירושלים מביעים שביעות רצון מפעילותה המקצועית והמותאמת של חברת דנאל סיעוד מקבוצת דנאל, המובילה את תחום הטיפול לקשישים בבית, במסגרת חוק סיעוד של הביטוח הלאומי ולה 38 סניפים בכל רחבי הארץ (בריאות, סיעוד)
תחום הסיעוד, שהיה במשך שנים רבות חסום כמעט לחלוטין בפני הציבור החרדי, פותח את שעריו ומעניק אפשרויות לימוד ועבודה באווירה חרדית לכל מי שהנושא קרוב לליבו ומבקש לשלב חסד כעשייה יומיומית, סיפוק, אתגר ובמקביל גם שכר הולם (לימודים, שיווקי)
אחרי כל הטיפול הראשוני, העזרה המקומית, המטופל או החולה מופנה לבית החולים - שם, לפעמים ההרגשה, נגמר תפקידו של המתנדב החרדי, ומעתה הצלת הנפש תלויה ברופאים, באחים, ובצוות הרפואי שרובו מורכב משאר האוכלוסייה הכללית (בריאות, שיווקי)
טקס הענקת מלגות בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים התקיים לאחרונה במכללת מבחר. המלגה הוענקה לתלמידות שמכשירות את עצמן לתפקידי ניהול במסלול תואר שני בתחום הדורש מסירות נפש ותחושת שליחות עמוקה – תחום הסיעוד (לימודים, שיווקי)