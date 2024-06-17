תולדותיהם
של צדיקים | הגאון הצעיר שקיבל סמיכה מגדולי הדור שלפני מלחמת העולם | מה השיב רבי
יואל מסאטמר זצ"ל לביקורת נגד הרב הצעיר | מעשה מופלא שלא הסכים לבייש את אשתו והשכר
שקיבל על כך | הילולא דצדיקיא (יהדות)
אדמה חרוכה נדמה שעדיין בוערת. קול שקשוק רכבות אשר ניסה להשתיק בכיין של משפחות שנקרעו זה מזה, גורם לשקשוק פעימות הלב. אישוני עיניים בולטים באימה מבין דרגשי צריפי המחנות, מביטים על הצופים בקירות "יד ושם"
לכבוד ההילולה של רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל - ה'בבא סאלי', מגיש 'כיכר השבת' מקבץ סיפורי נפלאות מחייו של המקובל הגדול המעטר את 'שושלת אבוחצירא' המפוארת • הרב אברהם בליקשטיין על זקנו הבבא סאלי זצוק"ל (אקטואלי)