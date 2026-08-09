הר אטנה, מהרי הגעש הפעילים ביותר באירופה, חווה הבוקר פעילות געשית חריגה שהביאה לסגירת המרחב האווירי באזור ולעצירת הטיסות הנכנסות והיוצאות מנמל התעופה של קטניה שבאיטליה | ישראלים דיווחו שהטיסה של ישראייר שהייתה אמורה להגיע בשמונה בבוקר לקטניה בוטלה עקב התפרצות הר הגעש (בעולם)
חברת Wizz Air, ענקית הלואו-קוסט בישראל, מודיעה על השקת קו ישיר חדש בין תל אביב לפלרמו, פנינתה ההיסטורית של סיציליה | הקו החדש מצטרף לרשת ענפה של יעדים באיטליה הכוללת את רומא, מילאנו, ונציה, נאפולי וקטניה, ובכך משלים פריסה של שישה קווים ישירים מישראל לאיטליה (תעופה)
תקרית דרמטית שכמעט נגמרה באסון אירעה בחודש שעבר, כאשר מטוס שהופעל על ידי חברת הבת המרוקאית של חברת התעופה אייר ערביה, "צנח" לעבר הים התיכון שניות ספורות לאחר ההמראה משדה התעופה באי סיציליה | רשות התעופה ANSV באיטליה הודיעה כי היא חוקרת את האירוע (תעופה)