אדם שנכנס בשבוע שעבר לכנסייה בצרפת כשהוא אוחז בסכין בידו תוך צרחות אללה אכבר, נידון לעונש מקל במיוחד ש"מתחשב" בנסיבות | בשורה התחתונה, המחבל יוכל לחזור ולהסתובב חופשי ברחובות צרפת, עד הפיגוע הבא (בעולם)
חודש ימים לאחר האסון בבאר שבע, חוקרי ימ"ר נגב השלימו את חקירת המקרה בעקבות תפנית משמעותית שנרשמה בימים האחרונים. מעצרם של ארבעת החשודים הוארך היום בבית המשפט, שם הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום (פלילים)
חמוש שנופף בסכין ארוכה למול עוברים ושבים ושוטרי הקרבינרי נוטרל לאחר דקות ארוכות על ידי שוטרים שנמנעו מלעשות שימוש כנגדו בנשק חם | החשוד הסתובב במשך זמן רב ברחוב מול השוטרים שניסו להתקרב אליו בזהירות עד להכרעתו (חדשות)