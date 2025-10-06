שעות אחדות טרם התקדש ליל חג הסוכות, בשעה שעם ישראל שוקד על ההכנות האחרונות לקראת החג, נצפה האדמו"ר מויז'ניץ, כשהוא עוסק בעצמו בטירחא של מצווה, בהנחת הסכך מעל גבי סוכתו שבביתו נאווה קודש | בתוך כך, האדמו"ר יערוך שמחת בית השואבה מדי ערב בימי חוה"מ בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות, הלו"ז המלא (חסידים)
ערב סוכות עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס: איך בניית הסוכה עצמה מתקנת, למה הידור בארבעת המינים מחנך לדורות, ואיך כיסא לאושפיזין ונר קטן פותחים שערי חסד עד הושענא רבה | סגולת הרימונים שהופכים לליקר ולסגולה לרפואה | וגם: איך מתכוננים כבר מעכשיו, מהיום הראשון של חג הסוכות, לחג החנוכה? (סוכות)
לקראת חג הסוכות הקרב ובא, נצפה אתמול (שני) ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה, כשהוא מסכך את סוכתו במעונו בעיה"ק ירושלים | ראש הישיבה ציין כי מאז חתונתו הוא נהג שלא לסכך לפני יום הכיפורים. אולם השנה, בשל סמיכות החג ליום הקדוש, הוא החליט לסטות ממנהגו ולסכך מבעוד מועד תוך שהוא מציין כי במוצ''ש הוא ישלים על ידי זריקת ענף אחרון כדי להתמיד במנהגו שהוא נוהג זה כ - 70 שנה | המעמד המיוחד תועד על ידי הצלם דוד ארזני (חרדים)
קרן קימת לישראל תחלק גם השנה סכך מהודר בכשרות בד"צ אגודת ישראל ללא תשלום • לרווחת המטיילים ייבנו סוכות מהודרות במוקדים שונים ברחבי הארץ • כל הפרטים על תחנות חלוקת הסכך ונקודות הפריסה של הסוכות (בארץ, מקודם)