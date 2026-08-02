ממשלת יוון הכריזה מלחמה על "הנפוחית כדימת-הלחי", מין פולש ורעיל ביותר שמתפשט במהירות בחופי הים התיכון בעקבות התחממות המים | הדג, המצויד בשיניים אימתניות וברעל קטלני ללא נוגדן, גורם לנזקים אדירים לציוד הדיג ומעורר בהלה בקרב הציבור.
הן נראות כמו גוש ג'לי תמים שנסחף בגלים, אבל מאחורי הגוף השקוף של המדוזה מסתתרת אחת ממכונות ההישרדות היעילות והמסתוריות ביותר בטבע | בלי מוח, בלי לב ובלי דם, היא יודעת לצוד, לנוע, להתרבות, לעקוץ - ולעיתים גם להרוג בתוך דקות | וגם, מיהו המדען שעקץ את עצמו בכוונה ולמה? | מסע מדעי אל היצור שמופיע בכל קיץ בחופי ישראל (כיכר מגזין)
צילומים עוצרי נשימה מחופי ניצ'ינאן חושפים גלי ענק שנראים כאילו נגזרו מתוך יצירת אמנות יפנית עתיקה | בעוד הגולשים נדהמים מהדמיון המדויק לאמוג'י הגל המוכר, הרשויות ביפן מזהירות: היופי הזה עלול להיות קטלני (חדשות בעולם)
הוא משמיד מתכת מטוסים בשניות חודר כל דבר ומאיים גם על המטוסים החזקים בעולם | מה הסוד המדעי שמאחורי האיסור המחמיר להעלות כספית לטיסות? ואיך תגובה כימית אחת יכולה להפוך את שלדת המטוס לאבק תוך דקות ספורות (חדשות בעולם)
הוא משמיד מתכת מטוסים בשניות חודר כל דבר ומאיים גם על המטוסים החזקים בעולם | מה הסוד המדעי שמאחורי האיסור המחמיר להעלות כספית לטיסות? ואיך תגובה כימית אחת יכולה להפוך את שלדת המטוס לאבק תוך דקות ספורות (חדשות בעולם)