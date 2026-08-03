מאבק סוער בין הורים הגיע לסיומו בפסיקה נוקבת - בית המשפט דחה לחלוטין את עמדת האב החילוני וקבע כי בנם בן השש יחויב להשתלב במוסד לימודים דתי תורני, למרות התנגדותו הנחרצת וטענותיו על אורח חייו (חוק ומשפט)
תביעה כספית שהוגשה בחיפה חושפת את שיטת העבודה החשאית של קווי הסחר הימיים: אוניות מפליגות מטורקיה, עוברות "הלבנת מסלול" במצרים או בקפריסין, ופורקות סחורה בישראל. השופט הורה על שחרור אונייה שנעצרה בשל סכסוך שותפים (בעולם)
הם התחילו כעמותה ללא מטרות רווח שנועדה "להציל את האנושות", אך הפכו למפלצת כלכלית בשווי מיליארדים • כעת, אלון מאסק תובע את השותפים לשעבר ודורש: 150 מיליארד דולר לצדקה • כתב הטכנולוגיה אלחנן טוויג בראיון על הסכסוך שמרעיד את העולם
כוחות משטרה בדרום ממשיכים במצוד אחר רביע אבו עראר טאלקת, המוגדר כ"מסוכן ביותר", אשר חשוד במעורבות ברצח מזעזע שהתרחש על רקע סכסוך משפחתי עקוב מדם בפזורה הבדואית. לפי החשד, החשוד, שנמלט מזירת האירוע, ביצע ירי מנשק צבאי מסוג M16 גנוב (בארץ, חוק ומשפט)
ארה"ב גינתה בחריפות את תוכניתה של סין להקמת שמורת טבע ימית בשונית סקרבורו שבים סין הדרומי, הנמצאת במרכז סכסוך ריבונות חריף | מנגד, הפיליפינים מזהירה שמדובר במהלך שמסתיר ניסיון להשתלטות בפועל, ומדגישה את חששה מהפגיעה בפרנסת הדייגים המקומיים | צעד סיני זה מצטרף לשורת מהלכים קודמים לביסוס שליטה בפועל בשונית, בד בבד עם מתן גיבוי אמריקאי פומבי מלא למדינה הפיליפינית (בעולם)
העימותים הקטלניים שפרצו בין תאילנד לקמבודיה
באזורי הגבול,
עוררו מרבצים מאבקים
עתיקים סביב מפות עתיקות וסוגיות
פוליטיות פנימיות |
על מה נלחמים קמבודיה
ותאילנד,
ומי עשוי להיות המבוגר
האחראי שיעשה סדר?
(מעניין)
תושב מג'דל שמס נעצר והוגש נגדו כתב אישום לאחר שהסלים סכסוך עם שכנו בעל מוסך – תחילה ריתך את דלת העסק, ולאחר מכן גרם נזקים קשים לרכבים באמצעות מלגזה ומוט ברזל. המשטרה חקרה ועצרה אותו, וכעת הוא יעמוד לדין בבית משפט השלום בקריית שמונה
בעקבות השפעה של כת שלילית מיסטית שכללה טיפולים רגשיים ואנרגטיים משונים, אישה הגישה תביעת גירושין מבעלה ודרישה לדמי כתובה בסך 18 מיליון שקלים. מנגד, הבעל שרף את חפציה האישיים בטענה של 'עבודה זרה', מה החליט בית הדין? (חדשות חרדים)