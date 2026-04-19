ההערכה היא שבין 15-25% מציבור המבוגרים בישראל, נמצא בסיכון לפתח סוכרת מבלי שידעו על כך. לאור זאת, יוצאת מכבי שירותי בריאות במהלך הסברתי נרחב המעניק לחברים כלים מעשיים להפחתת הסיכון להתפתחות המחלה ואימוץ אורח חיים בריא, לפני שיהיה מאוחר מדי (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
עליתם קילו או 10 במהלך החג ועכשיו אתם חייבים להוריד אותם, צפו בכתבה עם ההסבר המדעי על הגוף שלכם | מתי רוב האנשים מחליטים לעשות שינוי ואיך משמרים אותו | מאמן הכושר הפופולרי מסביר: למה אירובי זה לא מספיק, למה השריר שלכם לא יודע כמה משקל הרמתם, | וגם איך אימון אחד בשבוע הוא הפנסיה הכי טובה שתעשו לעצמכם (תהיה בריא)
העולם מלא במוצרי דיאטה ומכוני כושר, אך האנושות חולה ושמנה מאי פעם. הרב יובל אשרוב, מומחה לבריאות טבעית ומייסד מרכז "בסוד הדברים", מתארח באולפן של אלי גוטהלף ומסביר מדוע ספירת קלוריות היא טעות, למה חלב פרה נועד רק לעגלים ואיך ששת השבועות הקרובים יכולים לשנות לכם את החיים. (כיכר FM)
הפרופ' מס' 1 באמירה חד משמעית לגבי שידוכים: סוג 1 כן, סוג 2 לברוח | איך יתכן שיש עשרות סוגים של סוכרת ומתי זה גנטי | מה נחירות יכולות ללמד אותנו על הבריאות המטבולית שלנו ומתי צריך דיאליזה| שידוכים, סוכרים סטיגמות ומיתוסים |ראיון עם הפרופסור שמונה לראש כוח המשימה (Task Force) לטיפול ומניעת השמנת יתר בילדים ובני נוער (בריאות)
מגזין הווידאו של 'כיכר השבת' למוצאי שבת: מהדורת 'חדשות השבוע', איצלה כץ עם 'מעייריב' ויוסי חיים מימון עם 'לפנצ'און' - בטיבול בהומור שחור | וגם: האלימות בויז'ניץ ואיך המשטרה לא מוצאת קצה חוט? | ריאיון השבוע: אנדוקרינולוג מומחה מבית החולים רמב"ם עם תמונת המצב המדאיגה של הסכרת, המחירים הכבדים והאם יש דרך לעצור את התסמינים? | צפו (דבר השבוע)
השבוע בתוכנית, הקמפיינר הדתי מצטרף למילואימניק המסורתי ותוקף בחריפות | הדוקטור החרדית משתפת על ההתמודדות הבריאותית שקורית אצלה בבית | מי באמת מחליט על חוק הגיוס, הרבנים או הפוליטיקאים | האם ההסתדרות אשמים ביוקר המחיה ומתי נקבל כולנו דרכונים אמריקאים | וגם, פינת חדשות משעשעות (דבר השבוע)
עו"ד מפתיע בתובנות לגבי הפרקליטות והמלחמה בין הרשויות בישראל | מקים עמותת בריאות וחיים טובים על מחלת הסכרת וההתמודדות של ההורים | כתב כיכר השבת לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים בהחלטות הגורליות בבתי גדולי ישראל | משבר הבריאות הגדול והמספרים המטרידים | האם הסרטון אמיתי או מזוייף (דבר השבוע)
יוסי עבדו בתחקיר מקיף על הכנות משרדי הממשלה לקליטת החטופים | איך נופל טיל על בית בלי שהדיירים שמים לב | הצעה להזדמנות עסקית נדירה עבורכם | מה פחות בריא, קולה רגיל או קולה דיאט | וגם, מה הסיפור של נהג אוטובוס אלים מחברת קווים, ורובוט מלחמה מסוכן (דבר ראשון)
חברות, אני חושבת שהדיבור על התפשרות נובעת קצת מנחיתות. תרימו את הגב, אתן הכי שוות בעולם, מי שלא ירצה אתכן – לא שווה אתכן! הקב"ה בחר בנו להתמודדות שמקרבת אותנו אליו, וממקום כזה לא תצא פשרה! בואו נזכור שאנחנו סוכרתיות סוג א'!!! (בריאות)
היום ב'דבר ראשון': דבריו החריפים של הדיין הבכיר | הציוץ של אילון מאסק על 'טוויטר' ומי משלם בשביל ציוצים? | פרסומת הביפרים שגרמה לאלפי מחבלי חיזבאללה לחטוף | יו"ר השדולה לקידום תרבות הנשק בריאיון מיוחד ופתרונות לכל מי שמחזיק אקדח | וגם, למה לרוץ לרופא אם אתם נוחרים? | צפו (דבר ראשון)
במסגרת פינת הבריאות בתוכנית 'דבר ראשון' נסענו עד בית החולים רמב"ם בחיפה שם נפגשנו עם המומחה לאנדרוקרינולוגיה פרופ' רם וייס | המומחה הרגיע אותנו עם אמירה דרמטית לגבי נערה הלוקה בסכרת והלחיץ אותנו באמירה קשה דווקא על הבחור | וגם, על החופות והשמחות בהם הוא מגיע כמלווה הרפואי של השידוך | צפו בריאיון (בריאות)
ההבדל בין סוכרת סוג 1 לסוכרת סוג 2 | הגילאים בהם מופיעה המחלה | הגורם הגנטי והסביבתי | האחוז המחריד על הופעת סכרת אצל כל אחד שיש להוריו סכרת | והכי חשוב, 5 צעדים הכרחיים בהם ניתן למנוע ואף לעצור את המחלה | צפו (דבר ראשון, בריאות)
תוכנית חדשה מבית 'כיכר השבת' בה נעסוק מדי שבוע, בדברים הכי חשובים לבית היהודי | והשבוע: ההפיכה בסוריה - האם היא טובה ליהודים? | איך תעצרו את מחלת הסכרת? | משאל רחוב על אומנות ובננות בשווי מיליונים | גרובייס מסביר איך כותבים תסריט | וגם, המשמעות ההלכתית ברכבים אוטונומיים (דבר ראשון)
חשיפה לכימיקלים, חשיפה לרעש, לחץ עבודה במשמרות וישיבה ממושכת, אלו הגורמים
המרכזיים המגדילים את הסיכון לחלות בסוכרת במקום העבודה | מדד המוס"ל מציג את
המקצועות עם שיעור העובדים הגדול ביותר עם סוכרת בישראל: עובדי חילוץ, נהגים, טכנאים
שטח – וגם עיתונאים ויועצי תקשורת (בריאות)
סדנה מיוחדת של מכבי שירותי בריאות באלעד תעניק כלים מקצועיים שיאפשרו אימוץ אורח חיים בריא ומאוזן לחולי סוכרת. באמצעות יישום הכלים ואימוץ אורח חיים מתאים, חולי סוכרת יוכלו לאזן את רמת הסוכר, לשפר את התופעות הנלוות ואף למנוע מצבי סיבוך כתוצאה מהמחלה. הסדנה, שתכלול שישה מפגשים, תועבר על ידי עובדות סוציאליות, דיאטניות ואחיות (בריאות)