מאות תלמידי ישיבת סלבודקה התכנסו אמש למסיבת חנוכה המסורתית שנערכה בראשות ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | במהלכה, התחוללה דרמה של ממש כאשר הגר"ד לנדו הורה לשנות את מילות השיר אותו נוהגים מדי שנה לשורר במסיבה - כך שמילותיו יכוונו נגד היועצת המשפטית לממשלה שמתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה (חרדים)
שמחת נישואין רבת רושם נחגגה השבוע, עם בואו בברית הנישואין של החתן מאיר ני"ו, מבחירי ישיבת סלבודקא המעטירה, נכדו של הגה"ח ר' עוזיהו אלכורת, נשיא מוסדות ברסלב 'חיי עולם'. בשמחה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות, לצד המונים שבאו לברך את המשפחות החשובות ולשוש בשמחת חתן וכלה (חסידים)
תיעוד מרגש מגיע מישיבת סלבודקא: ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי דב לנדו, נאלץ לעזוב את מסע קרן עולם התורה, בשל צינון שחטף, אך מיד כשחזר ארצה, רה"י לא סיפק בידו לנוח, אלא החליט למסור שיעור לבחורים | כי הם חיינו ואורך ימינו (חרדים)
לרגל יום פטירתו של ראש הישיבה
רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל,
שחל בתאריך י"א
חשון – כיכר השבת עם שורות קצרות ופנינים
נפלאים ממשנתו הרחבה מני ים |
על אהבת תורה ואהבת
התלמידים בלי מצרים | "אם היו בני אדם מרגישים" (יהדות
ואקטואליה)
מאות בחורי ישיבת סלבודקה נאספו אמש (ליל פורים) לסעודת ליל פורים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש | במהלך משתה היין עלו על השולחן מספר בחורים המצפים לישועה, רקדו ופיזזו, ובהמשך ניגשו לבקש ברכתו של רבם ומאורם בהאי יומא רבה (עולם הישיבות)
להתרחק מהבית כדי להתקרב לתורה | המזכיר שפתח מעטפות וחרם דרבנו גרשום | המפגש בחברון | והשאלה על אברהם אבינו • ישראל שפירא עם שלושה סיפורים מחייו המופלאים של רבה החסידי של טבריה, הגה"צ רבי משה קליערס זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאות 91 שנים לפטירתו (היסטוריה)
תיעוד מיוחד ומרגש: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מגיע להיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק, מתיישב על כסא נמוך ושומע כאחד הבחורים את מגילת איכה | מכיוון שרה"י מקפיד על מנהג החזו"א והולך רק עם גרביים, בתיעוד תוכלו לראות את לוחות העץ המיוחדים ששמו לו תלמידיו מהבית לישיבה | "לוֹא אֲלֵיכֶם, כָּל-עֹבְרֵי דֶרֶךְ הַבִּיטוּ וּרְאוּ, אִם יֵשׁ מַכְאוֹב כְּמַכְאֹבִי אֲשֶׁר עוֹלַל לִי" (עולם הישיבות)
תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מַרְבִּים שָׁלוֹם בָּעוֹלָם | ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי דב לנדו, חזר ממסע בארצות הברית, ורעו להנהגת הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע לבקרו בחדר הלימוד ושוחח עמו בחביבות | ביציאתו, הגר"ד ליווה אותו • תיעוד מיוחד והתמלול המלא של השיחה בין ראשי הישיבה (עולם הישיבות)