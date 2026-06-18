הסוד של קרן עולם התורה והמדיניות הקשוחה | המסר של הגר"ד לנדו לנתניהו | טראמפ פוגש את רבני ארה"ב - בסאטמר מתכוונים לבקש תמיכה עבור עולם התורה בישראל | למרות התנגדות הבכירים - מחירי הדלק צפויים לרדת (מעייריב)
מי שחושב שבני ברק תמיד הייתה מה שהיא היום - טועה. זו אחת המסקנות המפתיעות שעולות מספרו החדש של ד"ר מנחם קרן-קַרץ | "כל אדם שאני מספר לו שבני ברק הפכה לעיר חרדית רק לפני כמה עשורים מנסה מיד להסביר לי איפה טעיתי", הוא אומר וחושף את הסיפורים ההיסטוריים המרתקים על העיר (חרדים)
רבבות חסידים השתתפו אמש בהדלקות נר ראשון של חנוכה בחצרות החסידות הגדולות |מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק פרטית של ח"כ אייכלר |שינוי השיר מזדים לזדות: הדרמה הליטאית בבית סלבודקה |נס חנוכה משפחתי: חמישה פדיונות בכורות בבת אחת (מעייריב)
ליל תשעה באב בצל גדולי הדור, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש | הגר"ד לנדו מקפיד על ההלכה ללכת יחף אף ללא נעלי בית כמו עיקר הדין, בעקבות כך אמר את הקינות במעונו, והגרמ"ה הירש אמר בצוותא עם תלמידי הישיבה בהיכל הישיבה (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מסר הערב שיחת חיזוק בהיכל ישיבת סלבודקא, בה התייחס באריכות למלחמה והחשיבות בהקפדה על ההנחיות וכן על איך עולם התורה גורם להצלחת המערכה עם איראן | צפו בשיחה המלאה (חדשות חרדים)
בהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה פתחו את ימי הפורים המשולש בקריאת המגילה בהשתתפות מנהיגי עולם הישיבות, ראשי הישיבה - הגאון רבי דב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש, לצד רבני הישיבה שעמדו בהיכל יחד עם מאות תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הדליק אמש (רביעי) נר ראשון של חנוכה בפתח ביתו בגבעת סלבודקה בבני ברק | ראש הישיבה אמר סדר הפיוטים והמזמורים מתוך סידור 'עליות אליהו' המקובל ע"פ נוסח הגר"א | אחר ההדלקה זימרו התלמידים מזמירות החג | צפו בתיעוד (חרדים)
האבל בעולם התורה על פטירת זקן המשגיחים, המתקפה הדרמטית של ראש ישיבת בריסק על הפוליטיקאים החרדים, מאבקים חסרי תקדים סביב מועד הבירות לרבנות הראשית, נס ההצלה של העסקן החסידי בבית מרן הגר"ח קנייבסקי, חברי המועצות במפגש מרגש, הקמפיין שהחזיר את אלי ישי ויעקב ליצמן לכותרות, שיחת הגר"מ אויערבך בתל אביב וההכנות של פרוש לחג השבועות בכותל המערבי (מעייריב)
בגיל 95, ולאחר מחלה, נפטר המשגיח המיתולוגי של ישיבת סלבודקה הגאון רבי אברהם פולק זצוק"ל | הגר"א היה חתנו של אחיו של הגר"מ שולמן - ראש ישיבת סלבודקה ומגדולי לתלמידי החזון אי"ש | הלוויתו תצא הערב בשעה 22:00 מהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
ראשי הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש קידשו את הלבנה ברחבת בנין ישיבת סלבודקה בב"ב | אחר קידוש הלבנה פצחו בריקוד 'טובים מאורות' | אתמול ז' ניסן ציינו בני הישיבה את יום הולדתו ה-94 של ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו | (ישיבות)
התרגיל של תלמידי הישיבה שהפכה את אחים לנשק ללעג וקלס, המונים השתתפו בהלווית הגרנצ"י שפירא זצ"ל, המשמעות הפוליטית הישירה על ש"ס ממכתב הרבנים, ישיבה ספרדית חדשה בבית וגן, ההתקפלות של הפלג מההשתלטות על הסמינר וההנחיה של ראש הממשלה בעקבות אסון מירון (מעייריב)
ראש ישיבת 'סלבודקה', הגאון רבי משה הילל הירש, בהתייחסות חריפה להחלטת בג"צ לעצור חלק מתקציבי הישיבות בשל אי הסדרת מעמד תלמידי הישיבות: "יש סוג שהם ממש רשעים, שלא אכפת להם בכלל מהשווה בשווה; הם שונאים את התורה, שונאים את הבן תורה, נגיע למסירות נפש" | הנאום המלא (חרדים)
סיכום אירועי הפורים בעולם הישיבות ובחצרות הקודש, העימות המילולי בין פינדרוס למשפחות החטופים בכנסת, שנתיים ללכתו של מרן שר התורה - בנו סיים את הש"ס ועלה לקברו והכנסת ספר תורה עתיק לע"נ חללי חרבות ברזל בקהילה היהודית ברומא (מעייריב)
בגשם ובקור - כינוס האברכים עם חבר המועצת והמשגיח, אגודת ישראל מתפרקת - כל הפרטים על תמיכת ויז'ניץ באבוטבול, הפרידה מראש הישיבה חבר המועצת, חנוכת הבית של הרב עובדיה זצוק"ל והברית המרגשת של האב והבן (מעייריב)