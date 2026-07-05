בתפנית דרמטית המאפיינת את מדיניות ממשלתו החדשה של ג'אנז יאנשה, סלובניה ביטלה את האיסור על סחר בנשק עם ישראל שהוטל ב-2025. הצעד, שכולל גם הסרת הגבלות על בכירים ישראלים, מסמן התקרבות מדינית ושינוי גישה מפרגמטיות דיפלומטית לעומת סנקציות עבר (בעולם)
ראש ממשלת סלובניה רוברט גולוב הודיע היום כי לא הצליח להרכיב ממשלה, המלאכה תוטל על איש הימין יאנז יאנשה שנחשב לפרו-ישראלי | הממשלה היוצאת הייתה אחת הלעומתיות ביותר כלפי ישראל מאז ומעולם, כעת נראה כי היא בדרך לעזוב את השלטון (חדשות)
היום הודיעה מדינה ראשונה באירופה על איסור כניסה לראש הממשלה נתניהו לשטחה בעקבות המלחמה בעזה | המהלך מגיע בהמשך לשורת משברים דרמטיים בין ישראל למדינות האיחוד האירופי, כאשר אפילו חברותיה הקרובות של ישראל מפנה גב (מדיני)
כחלק משורת צעדים אנטישמיים נגד ישראל, החליטה ממשלת סלובניה בסוף השבוע האחרון לבטל את האישור הקיים למעלה משני עשורים, המאפשר לאנשי ביטחון ישראלים לשאת נשק בשדה התעופה שלה | הצעד הדרמטי מעמיד בספק את המשך פעילות החברה הישראלית במדינה (מדיני, תעופה)
סלובניה הודיעה הערב כי תאסור ייבוא, ייצוא ומעבר של נשק לישראל וממנה, בעקבות המלחמה ברצועת עזה, בכך סלובניה הופכת למדינה הראשונה באיחוד האירופי שעושה זאת | "האיחוד האירופי לא מסוגל לקחת צעד כזה", מסרה הממשלה בלובליאנה, "סלובניה היא המדינה הראשונה שאוסרת על סחר נשק עם ישראל" (מדיני)
מועצת הביטחןן של האו"ם התכנסה לדרישת 10 מדינות שאינן חברות קבועות | בהצבעה היו 14 מדינות שתמכו בהחלטה להפסיק את הלחימה ולהכניס ביוע הומניטרי ללא הגבלה | ארה"ב כחברה קבועה הטילה וטו נגד ההחלטה והנושא ירד מסדר היום (בעולם)
סלובניה הודיעה אמש כי היא מצטרפת למדינות נוספות ומכירה באופן רשמי במדינת פלסטין, בכך היא מצטרפת לכ-140 מדינות שמכירות באופן רשמי ב"מדינה" שאינה קיימת, בגבולות לא ברורים, וכזו הנשלטת כיום בידי גורמי טרור בעזה ותומכי טרור בשטחים (בעולם)