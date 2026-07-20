במעמד עילאי ורווי רגשי קודש, נערכה בליל ז' חשוון הכנסת ספר תורה מיוחדת ומרגשת, שנכתבה לזכותו של הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, מגדולי משפיעי הדור | ספר התורה, שנכתב ע"י קבוצת נגידים ותלמידים נאמנים מהארץ ומחו"ל, הוכנס ברוב פאר והדר למעון קדשו של הגה"צ | במעמד השתתפו האדמו"רים מדושינסקיא, תולדות אהרן וסלונים, וכן הגאון רבי יהושע דוד טורצ’ין | יהושע פרוכטר מגיש גלריה (חסידים)
עם
82 שנה
להירצחו של קדוש ה’ רבי שלמה דוד יהושע
וינברג הי"ד
מסלונים,
שחל בתאריך ו’ חשוון |
כיכר השבת עם שורות
דמע לזכרו הטהור על מסירות נפשו תחת השטן
הנאצי בשנות השואה |
על סירובו לברוח לארץ
ישראל ומסר נפשו עבור צאן מרעתו |
"בדמייך חיי"
(חדשות ואקטואליה)
בתוך כל הכאוס של המלחמה והפגיעות הקשות - מילה טובה על היוזמה שמוביל הח"כ החרדי | תיעוד היסטורי מהמסע האדיר בליקווד, ההסבר של המשגיח והזום של ראש הישיבה | שבעס איז שיין - בעיצומה של המלחמה זהו שיר הערגה והכיסופים שסחף את מאות החסידים | בפיקוד העורף מתחמקים מהמגזר החרדי - הפאנ'צ הבני ברקי לאירועי האזעקות (מעייריב)
רבי שמואל וינברג ("הדברי שמואל") שיום פטירתו חל בתאריך י"ט בשבט, היה האדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חסידות סלונים | הרבי נודע בפעילותו הציבורית הענפה ובקשריו ההדוקים עם היישוב החסידי בארץ ישראל שיחותיו ודברי תורתו קובצו בספר "דברי שמואל" (יהדות ואקטואליה)
לאחר שבן הרבי מויז'ניץ צירף את חתימתו בשבוע שעבר לקול קורא מבתי כמה אדמו"רים והתעוררו ספקות בקרב החסידים האם הרבי אמר לו לחתום, בסעודה שלישית ביאר האדמו"ר מויז'ניץ שהוא עומד מאחורי חתימת בנו | הרבי הדגיש שהדברים בתוקף עד חודש אלול ותלוי אם יהיו שינויים במדיניות הצבא כלפי החרדים (חסידים)
חורבן ובנייה, גלות מול גאולה, במשנתו של הנתיבות שלום מסלונים זצ"ל | מדוע אסור
ליהודי להשלים עם המצב הקיים | מה שאל
הרבי מאפטא זצ"ל את החסיד שהתלונן אצלו | דווקא בימי בין המצרים נמצא ה'
יתברך | מדוע חטא שנאת חינם חמור כ"כ שבגינו נחרב הבית | וקורבנות בזמן הזה באמצעות לב נשבר (יהדות)
סיקור הטישים בחצרות האדמו"רים בחג השבועות, קבלת הפנים של חבר המועצת בכותל המערבי, שבועות בישיבת הגר"מ שטרנבוך, החתן היתום שפדה את עצמו ע"פ פסק מרן זצוק"ל והאמירה הדרמטית של גפני על הרדיפה התקציבית נגד החרדים (מעייריב)
'כיכר השבת' בתיאור יחודי מתיאור החג בחצרות הענק בארץ | חג השבועות עבר בנעימים בכל היכלי הקודש, ובכל מקום היה חידוש מעניין, באם מדובר בכסא חדש לאדמו"ר, או פרוכת חדשה לארון קודש, בחרנו הפעם להביא תמצית החג מחמש חצרות קודש שבהן היה משהו שונה מהרגיל | (חסידים)
האדמו"ר הרה"ק רבי משה פאלייר, המכונה הקוברינֶר, היה מן האבות הרוחניים של חסידות סלונים, מזכרונותיו של הרמ"ח מסלונים אנו למדים על עוצם קדושתו ונפלאותיו של הקוברינר | ישראל שפירא מתחקה אחרי סיפורי המופת המבהילים ביותר (חסידים)