נוסע טיסת ריינאייר שנשאב בשבוע שעבר מחוץ לחלון המטוס עדיין מאושפז בבית החולים ביוון | אשתו תיארה את רגעי האימה בשיחה עם סוכנות הידיעות 'רויטרס' | "הפנים והאף שלו התעוותו לחלוטין", היא תיארה את הרגעים המחרידים (בעולם)
מי שמוכר כרבה של העיר ז'נבה, עזב לאחרונה את תפקידו וחזר לעיר בה התחיל - סלוניקי | בריאיון ראשון ומרתק שהעניק לכתב 'כיכר השבת' חנני ברייטקופף, הוא מספר על האתגרים ועל החלומות שלו בעיר היוונית וגם על מצב האנטישמיות, כמובן | צפו בריאיון (חדשות חרדים)
בעיצומו של נר שביעי של חנוכה, הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר מסייר בקהילות היהודיות ביוון ומכתיר רב חדש. היום הוא הגיע לסלוניקי. הביקור במוזיאון היהודי של סלונקי היה היעד של המשלחת בראשותו של הראשל"צ שהביע התעניינות רבה בכל ההיסטוריה היהודית המרתקת של העיר המיוחדת שכונתה בשעתו "ירושלים של יוון"