הוא נזרק ממשפחה למשפחה, עבר התעללויות קשות בידי מוריו, ובגיל 17 עמד על גג בדרך לסיים את חייו | איך מצליח אדם שאיבד הכל לבנות את עצמו מחדש, להקים אימפריית צעצועים, ולעסוק בהצלת משפחות מפירוק ונוער מאובדנות? | המשפיע מאמריקה הרב יונתן שוורץ חושף בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, סיפור חיים מטלטל ומעניק שיעור מאלף על סליחה ואמונה ועל הזכות לחיות את החיים כ"בונוס" • צפו (כיכר FM)
"אני לא מוכנה להמשיך לפני שהוא יבקש סליחה על מה שקרה השבוע. אני פגועה עד עמקי נשמתי", היא אמרה וניסתה להסתיר את הדמעות | קובי הסכים לבקש סליחה, אבל אז עצרתי אותם. "אתם מזלזלים במילה ‘סליחה’", אמרתי (זוגיות)
ביום הכיפורים, החרטה היא לא חולשה אלא עוצמה | מבט מעמיק אל המנגנון הנפשי שמאפשר לאדם לזוז מהעבר – אל מחילה, תיקון וצמיחה | מה סודה של אותה חרטה, מה הופך אותה לעוצמתית וכיצד היא משפיעה על מעשיו של האדם מהעבר לעתיד? (יום כיפור)
תחקיר כיכר: בבסיס משרד הביטחון נמצאו בעיות חמורות, במקום לטפל בבעיה העיפו את מי שהתריע | ראש הישיבה שאיבד את תלמידו במלחמה פורץ בבכי | יוסי עבדו מחזק ומרגש | המנהגים הנדירים של העדה האתיופית | יוני כהנא נחרץ על הדרך לעצור את השנאה וגם על יום כיפור של חיבור ושמחה (דבר ראשון)
המונים התאספו בליל תשעה באב במודיעין עילית לשמיעת שיחתו השנתית של הגאון רבי יצחק פנגר | במהלך השיחה, סיפר הרב פנגר שני סיפורים מצמררים, שגרמו לו להתפרק בבכי | סיפור אחד על כך שאסור לאבד תקווה והסיפור השני על מעלתה של המחילה • צפו (תשעה באב)
מדוע כל כך קשה לנו לומר "אני מצטער"? מה נדרש כדי להתנצל באמת - ואיך סליחה יכולה לרפא לא רק קשרים, אלא גם את הנפש והגוף | מחקרים רבים מעלים כי בכוחה של המחילה לרפא לא רק את נפשו של הפוגע - אלא גם את הנפגע (פסיכולוגיה)
החסידות, שעמדה על סף התפוררות בגלל חילוקי
הדעות, הפכה לזירת טיעונים. חלקם סברו שהבכור ראוי בשל גילו, אך רבים לא פחות ראו את
הקטן כראוי יותר, בשל אישיותו הכובשת וקסמו הרב. אכן, כשאין הוראות ברורות מההנהגה
העליונה, כל אחד מוצא לו נחמה בפרשנותו שלו. אך האח הצעיר הבין, כל עוד אחיו הגדול
אוחז בכיסא, הוא לא יוכל להנהיג את החסידות בשלום (מגזין כיכר)
סאגה משטרתית וטרגדיה כואבת: הלוויית הקדוש מחדרה התקיימת בבני ברק | וסוף סוף יש תאריך - כל הפרטים על הבחירות לרבנות הראשית | ביקור חולים מהודר - ראש הישיבה הקנאי בביקור אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | בקשת סליחה של עורכי מעייריב מציבור הגולשים (מעייריב)