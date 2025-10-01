 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על סליחות:

ימי הרחמים והסליחות

||
1

רגע היסטורי לפני יום כיפור

||
30

אדון הסליחות

|

תַּעֲבוֹר עַל פֶּשַׁע וְתִמְחֶה אָשָׁם

|

שלש עשרה מידות של רחמים

||
1

ערב כיפור

||
2

48 שעת ליום כיפור

||
1

כמסורת בית אבות

||
7

חדשות עם קנייטש

||
4

לקראת יום הדין

||
3

"זכור לנו היום"

|

תפילות, סליחות ודבש

|

ליל ערב ראש השנה

|

רחם עלינו

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר