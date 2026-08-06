יש מתכוני סלמון טעימים, ויש כאלה שכבר ברגע שהם יוצאים מהתנור ברור שלא יישאר מהם הרבה. קוביות הסלמון האלה מקבלות מעטפת דביקה ומבריקה של דבש, שום וצ'ילי, נחרכות קלות בקצוות ונשארות רכות ועסיסיות מבפנים (אוכל ומתכונים)
בתשעת הימים, כשהבשרי יוצא מהתפריט, כולנו עם אותה שאלה: מה נבשל היום? מה מכינים לארוחת ערב שתהיה גם קלה, גם משביעה וגם באמת טעימה?
אספנו 10 רעיונות לארוחות מוצלחות במיוחד: דגים, מנות חלביות ומנות פרווה - שמתאימות בדיוק לימים האלה. בלי מתכונים מסובכים, בלי רשימות קניות ארוכות, ובלי תחושה שכולם “מסתדרים עם מה שיש” (אוכל ומתכונים)
הסלמון נראה מושלם כשהוא נכנס לתנור. המרינדה עשירה, הלימון נסחט בנדיבות והריח מבטיח גדולות. אבל אז זה קורה שוב: שכבה לבנה מופיעה מעל הדג, המרקם הופך יבש והריח הדגי משתלט על המטבח. מתברר שהבעיה בדרך כלל אינה בדג עצמו. כמה טעויות קטנות בדרך ההכנה יכולות לעשות את כל ההבדל בין סלמון עסיסי ורך לבין מנה שאף אחד לא ממהר לקחת ממנה מנה שנייה (אוכל ומתכונים, מאמע)
הסוד לשולחן שבת חגיגי באמת מסתתר בנתח סלמון אחד, שנראה כמו מיליון דולר ודורש בדיוק 5 דקות עבודה: מעטפת "פירורית זהב" קריספית בטירוף שמתפצפצת בפה, ומחביאה תחתיה דג נימוח ורך שנמס לתוך רוטב חרדל-דבש משגע. מנה מרשימה, קלילה וממכרת שתהפוך לכוכבת של הסעודה - במינימום מאמץ ומקסימום מחמאות (אוכל ומתכונים)
בין אם זה ערב גשום וסוער ובין אם רק מתחשק משהו טעים ומזין, אין כמו פילה סלמון עסיסי שמונח על תבשיל ירקות חורפי עם טוויסט אניסי עדין ומפתיע | המנה של השף חיים ויטאל שמשלבת בישול פשוט וביתי עם ניחוחות ים תיכוניים שממלאים את המטבח בחום (מתכונים)
אנו מתקרבים לר"ה - יש לנו יומיים חג ברצף, ובכלל - כל החודש הקרוב מרגיש כאילו כל יום שבת. השולחן מתמלא במנות חגיגיות, אבל בואו נודה על האמת: לא פעם הסלמון שמופיע שוב ושוב בגרסה די דומה - נמאס | הפעם קבלו חמש דרכים מרעננות, יפות לעין וטעימות במיוחד להכין את הסלמון - כאלה שיגרמו לכל האורחים להגיד “וואו, מאיפה הרעיון הזה?” (אוכל ומתכונים)
יש מתכונים שאינם דורשים הרבה כדי שיגנבו את ההצגה. קחו את השיפודים האלה למשל: קוביות סלמון עסיסיות, עטופות בציפוי שומשום או שקדים טחונים, נצרבות על הגריל או במחבת פסים - ובום - מתקבלת מנה שהיא גם אלגנטית לאירוח וגם קלה להכנה ביום רגיל (אוכל ומתכונים)
סושי – אחת ממנות היפן הפופולריות בעולם, שנראה כאילו חייבים ללכת למסעדה יוקרתית בשביל ליהנות ממנו. אבל מה אם אגיד לכם שאפשר להכין סושי ביתי פשוט, טעים ומרשים ממש במטבח שלכם? בלי ציוד מיוחד ועם תוצאות שמרשימות כל אורח? כאן תקבלו מדריך מלא, שלב אחרי שלב, שיבטיח לכם סושי מושלם (אוכל ומתכונים)
אם אתם רוצים לגוון את תפריט השבת ולהגיש דג בטעם מיוחד ומרשים – זה בדיוק המתכון בשבילכם. פילה סלמון בציפוי פריך של פיסטוקים, חרדל ודבש מצליח להפוך את הדג הפופולרי למנה אלגנטית ובלתי נשכחת. הוא קל להכנה, מלא בטעמים, ונראה כאילו יצא ממטבח של שף – בלי שתצטרכו להסתבך (אוכל ומתכונים)
בין רבבות המלווים היום בעיקר מבני אחינו הספרדים, נצפו גם כמה מהמגזר החסידי, כדוגמת בנש"ק חצרות האדמו"רים והרבנים בארץ ובעולם שנצפה עומד ללא כובע ומחלק מים למלווים | האדמו"ר שהגיע בלבוש שבתי, האדמו"ר שהזדעזע ליד לוח המודעות, והרבנים שהמתינו בבית העלמין | צפו בגלריה (חסידים)
פילה סלמון בתנור? היינו שם, עשינו את זה. קערות סלמון, לעומת זאת, הן בדיוק סוג הארוחה שאנו רוצים לצלול אליה. אולי בגלל הגמישות שלהן / כי הן בריאות ומשביעות. (או אולי מכיוון שהכל טעים יותר בקערה.) לא משנה מהי הסיבה, אנחנו מכינים את המתכון הזה לקערות סלמון בסויה וג'ינג'ר עם אורז בחלב קוקוס, שוב ושוב (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו משלבת בין שני קצוות - תפוחים מתקתקים ודג סלמון שאנו מכירים כמלוח. הפעם, הוא מקבל לתוכו את טעמם המסוכר והתוצר הסופי: מנה מיוחדת וטעימה בטירוף שתגרום לכם לחשוב מחוץ לקופסא (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו עם מתכון קליל וטעים, שתשמחו להגיש בראש השנה, בסעודה שלפני ואחרי יום כיפור או אפילו לאורחים בסוכה: סלמון טרי שמצוות לשילוב המנצח - פטריות וטריאקי, כשכל הטוב הזה מונח על מצע של אורז שסופג טעמים בצורה מופלאה. מנה שתתחסל תוך דקה על ידי גדולים וקטנים כאחד. אבל רגע, הכנתם? נהניתם? שימו לב! השנה החדשה שבפתח מביאה בכנפיה ריח של התחלות חדשות ואיתן החלטות חדשות. וההחלטה הטובה ביותר לפצוח בה היא המיחזור, אז את כל האריזות שהשתמשתם בהן להכנת הארוחה ניתן פשוט לזרוק לפח הכתום - פעולה פשוטה מצידכם שיכולה להפוך את העולם למקום נקי ובריא יותר למען הדורות הבאים. נסו את זה בבית (מתכונים, אוכל, כיכר TV, שיווקי)