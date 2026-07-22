פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלילת אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים, ראני עוף ושאדי עאידי, שהורשעו בקשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה (משפט)
ענקית התקשורת סלקום תבעה אישה עם מוגבלות שכלית בגין חוב של 26,300 ש"ח על ציוד יקר שלא רכשה. התביעה נמחקה לאחר שהתברר כי פרטיה האישיים נוצלו לרכישות ללא ידיעתה – סלקום אולצה לסגור את תיק ההוצאה לפועל (חוק ומשפט)
לאחר שהתנגדה למיזוג ב-2016, טוענת עתה הרשות כי שוק הסלולר תחרותי דיו לאור היקף ניודים גבוה וסוברת כי אין חשש לעליית מחירים ולפגיעה באקספון; לאחר שגם האוצר לא הביע התנגדות, נדרש עתה אישורו של משרד התקשורת (דיגיטל)