אנחנו ב-2026, הטכנולוגיה דוהרת קדימה, אבל המצלמות הכי מתקדמות בעולם עדיין תלויות בדבר אחד – הסוללה שלכם שתתרוקן אחרי יום וחצי • כתבנו אלחנן טוויג עשה סדר באולפן 'כיכר השבת': כך תמנעו מהסוללה שלכם למות, מדוע לא כדאי להטעין מעבר ל-80%, ומה קורה למטען הנייד ששוכב בארון? • המדריך המלא (דבר ראשון)
חברת Kuwajia הסינית הציגה מטען חכם ופורץ דרך שנפלט פיזית מהסמארטפון ברגע שהסוללה מגיעה לקיבולת מלאה של 100% | הפיתוח משלב בינה מלאכותית ומנגנון קפיצי שנועדו למנוע טעינת יתר, לשמור על אורך חיי הסוללה ולמנוע התחממות מיותרת של המכשיר (חדשות בעולם)
אפל מכוונת גבוה: הדגם המתקפל הראשון שלה, שצפוי להיחשף בספטמבר הקרוב, עשוי להחליף את השם “Fold” ב-“Ultra” ולהוצב מעל סדרת ה-Pro | לפי דיווחים בשוק, החברה כבר הגדילה את מלאי המסכים המתקפלים בכ-20%, מה שמרמז על ביטחון גובר בביקושים - אך האנליסטים מזהירים שההימור יקר וחשוף לסיכונים (טכנולוגיה)
בצעד חסר תקדים שמשנה עשורים של פרוטוקולים נוקשים, נאס"א מודיעה: האסטרונאוטים יוכלו לקחת את האייפונים האישיים שלהם אל מעבר לאטמוספירה | האם אנחנו עומדים בפני עידן חדש של "סלפי מהחלל"? ומהו הטוויסט המסתורי שעלול להשאיר את האסטרונאוטים אבודים דיגיטלית? (חדשות בעולם)
סטארט־אפ מקופנהגן טוען כי פיתח שיטה פורצת דרך המסוגלת להפיק מרשם למשקפיים מדויק תוך פחות מדקה - באמצעות צילום פשוט מהטלפון הנייד | הפיתוח עשוי להנגיש בדיקות ראייה מקצועיות למיליונים שאין להם גישה לאופטומטריסט (טכנולוגיה)
מדבקה אדומה על הסמארטפון של נתניהו הספיקה להצית את הרשת| למה מפורסמים כמו ראש הממשלה ומארק צוקרברג מכסים את המצלמות שלהם? והאם חתיכת דבק אחת באמת יכולה לעצור תוכנות ריגול מתוחכמות וצילום זדוני? (חדשות בארץ)
מהפכת הטבעות החכמות בשיאה: למה השוק זינק ב-49% ואיך טבעות ה-AI החדשות מ-CES 2026 משאירות את השעונים החכמים מאחור? | מניטור בריאות דיסקרטי ועד הקלטת פגישות ותמלול ב-100 שפות – הגאדג'ט הזעיר שמשנה את כל מה שחשבנו על טכנולוגיה (בעולם)
סמסונג עושה צעד נוסף במירוץ אחר עתיד המובייל עם Galaxy Z TriFold - מכשיר פרימיום שמתקפל לשלושה חלקים, נפתח למסך Dynamic AMOLED בגודל 10 אינץ', משלב מעבד Snapdragon 8 Elite, סוללת 5,600mAh ויכולות מולטיטסקינג שמקרבות אותו יותר מתמיד לטאבלט ולמחשב נייד, אך מגיע עם תג מחיר גבוה וזמינות מוגבלת לשווקים נבחרים בלבד (טכנולוגיה)
דו"ח חדש מצביע על כך שהשנה אפל צפויה לעקוף את סמסונג ולהפוך ליצרנית הסמארטפונים המובילה בעולם | מעבר להצלחה של סדרת iPhone 17, צרכנים רבים שרכשו את מכשיריהם בתקופת הקורונה נכנסים כעת לשלב השדרוג (בעולם)
המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)
סמארטפון
שהוברח מצפון קוריאה חשף את שיטות המעקב
והצנזורה הדיגיטלית של משטר קים ג'ונג
און | המכשיר מצלם
אוטומטית את מסך המשתמש כל חמש דקות ומחליף
מילים אסורות,
כמו סלנג דרום קוריאני,
במונחים רשמיים (חדשות
בעולם)
הסמארטפון. המסך הקטן הזה בכיס, שרוטט, מצלצל, מספק מוזיקה וריגושים, הרבה פחות תמים ממה שהוא נראה | למעשה הסמארטפון ודומיו, על תכונותיהם ואפליקציותיהם, נבנו במיוחד כדי להשתלט על המח שלנו | אצל ילדים? הנזק קשה הרבה יותר והוא גם עלול לפתח הפרעות קשות | מחקרים, נתונים מטרידים, וגם: כך תגלו אם אתם מכורים (חדשות, דיגיטל)
ממשלת דנמרק קיבלה את המלצותיה של ועדה מיוחדת שדנה בנושא החשיפה של ילדים לסמרטפונים ומסכים מזיקים | בניגוד למחוזותינו, מסיבות שאינן רוחניות, המליצה הועדה על לא פחות מ-35 מהלכים שיצילו את הנוער הדני, בהן מספר המלצות הנוגעות לדיגיטל (חדשות, בעולם)