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ראש העיר של תל אביב-יפו, רון חולדאי הכריז על
צמצום דרמטי בשימוש בסמארטפונים בבתי
הספר,
במטרה ליצור סביבת
למידה קשובה ואיכותית יותר.
התוכנית תצא לדרך
בספטמבר 2025,
ותחל בבתי הספר
העל-יסודיים
(חדשות
בארץ)
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