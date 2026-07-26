תושב אשדוד בן 38 נעצר, והוגש נגדו כתב אישום חמור, לאחר שרדף בפארק ציבורי בעיר אחר קטין כשהוא אוחז בחפץ חד ושדד את תיקו המכיל כסף | בעת מעצרו סירב להישמע להוראות, איים על חוקר משטרה, ובחיפוש ברשותו נתפסו עשרות שקיות מסוכנות מחולקות ומוכנות להפצה (בארץ)
שוטרים ולוחמי מג"בעצרו תושב רמלה בשנות ה-30 לחייו במעבר, לאחר שעל פי החשד הגיע ממרגש הארץ עם חומרים אסורים | צפו בתיעוד המדהים: השוטר מפרק את משענת הראש של מושב הנוסע ברכב - ואז מגלה את השקית הקטנה (בארץ)
כוחות מג"ב דרום והמחוז הדרומי פשטו על 45 מתחמי גידול סמים ברמת נגב • במבצע רחב היקף אותרו והושמדו 21,560 שתילי מריחואנה ועשרות קילוגרמים של סם מיובש | פעילות מודיעינית מתוחכמת הובילה לאיתור החממות (משטרה)
תשכחו מסמים או שנהב פילים – הלהיט החדש בשוק השחור הבינלאומי קטן בהרבה, אבל יקר בטירוף | גילוי בנמל התעופה בניירובי חשף רשת הברחה חובקת עולם שמוכיחה שלפעמים, המלכות האמיתיות נמצאות בתוך מבחנה (חדשות בעולם)
משטרת הולנד, בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל, עצרה אזרח ישראלי בן 32 המתגורר באמסטרדם, בחשד לניהול רשת הברחה בינלאומית. על פי החשד, האיש הבריח כמויות גדולות של סמים מאירופה לישראל וליעדים נוספים, תוך שימוש בשיטות הסלקה מתוחכמות בתוך חבילות דואר תמימות למראה (בארץ)
במבצע בינלאומי חסר תקדים, הצליחו הרשויות בספרד לשים יד על מטען סמים אדיר בשווי של קרוב למיליארד דולר, שנועד להציף את היבשת | תפיסת הענק על סיפונה של הספינה "ארקוניאן" שוברת את כל השיאים הקודמים ומנחיתה מכה אנושה על נתיבי ההברחה הימיים (חדשות בעולם)
תיעוד חדש ויוצא דופן חושף מרדף עוצר נשימה של יחידת הפרשים של משמר הגבול האמריקני בשטחים הקשים ביותר בגבול מקסיקו | הפעילות המבצעית הסתיימה במעצר של חשוד המזוהה עם קרטל סינלואה הידוע לשמצה, במקום שבו רכבי שטח פשוט לא יכלו לעבור (חדשות בעולם)
כוחות קומנדו מקסיקניים לכדו את אודיאס פלורס, המכונה "אל ח'רדינרו", במבצע חשאי ומתוח שבוצע בתיאום עם המודיעין האמריקאי | המעצר של המועמד המוביל להנהגת קרטל חליסקו (CJNG) מהווה מכה אנושה לארגון הפשע החזק בעולם (חדשות בעולם)