"אני פשוט לא מאמינה שבחורי ישיבה עושים כאלה דברים", הגיבה בסערה. בלי לחשוב אפילו היא ביטלה את הפגישה המתוכננת, והודיעה להוריה על לקיחת פסק זמן משידוכים | סיפורה של בחורת סמינר שגילתה מה עשה בחור איתו נפגשה (זוגיות)
במאמר שפרסם בבטאון החסידות, יצא מנהל הסמינר החב"די הוותיק נגד התופעה של דחיית גיל השידוכים בקרב בחורי ישיבות חב"ד | תוהה האם הנימוק של "לימוד תורה" אינו אלא אמתלא המעכבת את "היציאה לשליחות", וקורא להנהלות הישיבות לחזור להוראותיו המקוריות של הרבי מליובאוויטש המעודדות בניית משפחה מוקדם ככל הניתן (חסידים ואנ"ש)
מתוך הניסיון הרב אני מבקש להציע נקודה מהותית למחשבה עמוקה. לפעמים, מתוך הרצון להעניק את המיטב, אנחנו נוטים להתמקד במיתוג ובשם של מוסד הלימודים שהינו ערך בפני עצמו אך שוכחים על הדרך ש"הכי טוב" הוא מושג אישי מאוד // מנהל אגף חינוך חרדי בירושלים, בטור מיוחד על בחירת סמינרים (חרדים)
אחד ממנהלי הסמינרים נכנס למעונו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, כדי להיוועץ עמו בבעיות החינוך שיש כיום בנות סמינר | ראש הישיבה שמע בקשב את השאלות לגבי איך בנות יתלבשו - "אישה יכולה להתלבש יפה - כפי המודה", לאחר מכן התייחס על התופעה החדש של שבת חברות: "צריך לזלזל בזה" | צפו (חרדים)
גדולי רבני ואדמו"רי העיר בית שמש פיארו את המעמד האדיר לטובת בנייית בניין בית החינוך לבנות על טהרת הקודש, במטרה קדושה לא להנות מכספי המדינה | במעמד השתתפו הורי התלמידות וידיד המוסדות שהאזינו בשקיקה לדברי הרבנים אשר בנחת נשמעו | צפו (חרדים)
לאחר מספר ימים של אי-ודאות בנוגע לפתיחת שנות לבנות העולות לסמינר, נמצא הפיתרון בעיר בית שמש ויוקם סמינר חדש של הרב מנדלסון מ'הסניף' | בכנס היסוד שהתקיים אמש עם הורי התלמידות ומנהלי הסמינרים הוכרז על הקמת הסמינר ושם יצאה קראה לעירייה לבוא ולעזור ביישום הפיתרון (חדשות חרדים)
שנת הלימודים לעולות לכיתה ט' לא נפתחה השנה בחלק מהסמינרים בירושלים ובכל הסמינרים בבית שמש, זאת בהוראת גדולי ישראל, לאחר שהיו בעיות בשיבוצים | הצהריים, לאחר מו"מ עיקש וארוך הצליחו למצוא פתרון לבעיה בירושלים, כאשר בבית שמש, גם צפוי פתרון אותו מנסים לקדם בשעות האחרונות (חרדי)
במכתב שנשלח לשר החינוך, למנהלי אגף החינוך בירושלים ולמנהל המחוז החרדי, הובאו עדויות על אפליית בנות ספרדיות בקבלה לסמינרים בירושלים | במכתב עלתה דרישה לנקוט צעדי אכיפה משמעותיים כנגד המוסדות | ומה קורה בבית שמש? חשיפה: המכתב ששלו מנהלי הסמינרים לעירייה (חדשות חרדים)
מתוך מאות מוסדות חינוך שהתמודדו בתחרות היוקרתית של אגף החינוך בעיריית ירושלים, רק שלושה בתי ספר זכו בפרס המכובד – כוכב החינוך הירושלמי | סמינר מיתרים מרשת שתילים נבחר כנציג המגזר החרדי בזכות המעורבות הקהילתית פורצת הדרך | בטקס החגיגי קיבלה המנהלת מידי ראש העיר, משה ליאון את הפרס היוקרתי בהענקת התעודה השתתפו גם מנהל המחוז במשרד החינוך שי קלדרון, מנהל אגף החינוך יאיר אייפרמן ואחראית מחלקת ח"מ בעיריית ירושלים הגב' בתיה שפירא (חרדים)
בנות סמינר בתל אביב, העלו במשך תקופה שאלות השקפתיות הנוגעות לחיי המעשה, מנהל הסמינר אסף את השאלות המרכזיות ונכנס למעונו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שבמשך 19 דקות ארוכות, השיב במתיקות על כל השאלות | אל תפספסו • צפו (חרדים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק נערך מעמד 'הנחת אבן הפינה' לסמינר ה'כלל חסידי' בעיר | במעמד השתתפו רבני העיר וראשיה, שאף התכבדו ביריית אבן הפינה אל תוככי יסודי הבנין הענק | אחר הסבו הציבור למסיבת לחיים | צפו בתיעוד (חרדים)
אלפי חסידי באבוב השתתפו בערב יוקרתי בראשות האדמו"ר לטובת מוסד החינוך 'בנות ציון' לבנות באבוב | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר במשך למעלה משעה | פאנל מיוחד וזיכרונות הוד מג' זקני העדה שזכו לשמש את האדמו"ר זצ"ל (חסידים)
הבחירות בבני ברק מתלהטות והפעם מכיוון לא צפוי: ראשי קהילות חסידיות בבני ברק מאיימים, כי הם לא יתמכו במתמודד לראשות העיר מטעם אגודת ישראל חנוך זייברט, והם מאשימים האשמות חריפות על התעמרות ופטרונות מצדו של זייברט | כל הפרטים בפרסום ראשון (חדשות חרדים)