בזמן שהסתכלה עליו מדבר, עברה במוחה לרגע אחד, מהיר כמו ברק, מחשבה שהדהימה אפילו את עצמה: "אני רוצה להיות צדיקה יותר רק בשביל בעל כמוהו". האם ככה נראית התבגרות? תהתה | בחורת סמינר משתפת את סיפורה (שידוכים)
מסע הבריונות וההפחדה מצד גורמי האכיפה במשרד החינוך כלפי הסמינר הליטאי המוביל בבית שמש ובעד בת האיש המקושר נמשך - כשהפעם הלחץ מהתחקיר ב'כיכר' הוביל את פקחי המשרד לטעות קריטית שעשויה להגיע עד בית המשפט העליון • זימונים בניגוד לחוק, והמסר מההנהלה: "הולכים עד הסוף". וגם: איפה ש"ס נעלמה, כאשר ישנן בנות ספרדיות שעדיין יושבות בבית (חרדים)
תחקיר כיכר השבת: בכירים במשרד החינוך "הופכים שולחנות" כדי להתערב במחלוקת בין רבני העיר בית שמש | בכירי המשרד זימנו את מנהליו של סמינר מוביל בעיר לשימוע - ותגובתם על הפרשה מעוררת שאלות קשות | הפרטים המלאים מהסיפור נחשפים כאן לראשונה וצפויים להרעיד את המגזר החרדי • כל הפרטים (חרדים)
בעדויות שהגיעו לידי 'כיכר השבת', ראש מנהל החינוך בבית שמש יוסי גולדרינג מצטט את הרב אלימלך קורנפלד - רב ב'דגל התורה' בבית שמש, בהוראה דרמטית ומפתיעה שעשויה להשליך בצורה משמעותית על צביון הסמינרים בעיר והשיבוצים | האם מדובר בניסיון לקנות את ליבם של המצביעים המודרנים לקראת הבחירות הארציות? • 'כיכר השבת' עם כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)
"במהלך הפגישות הם היו מדברים איתה על שנותיהם בישיבה, החברותות, הטיולים עם החברים בגליל ובגולן. ההרפתקאות שעברו כבחורי ישיבה חזרו על עצמם כמו טלפון שבור, והם נשמעו לה קטנוניות וחסרות משמעות" | בת סמינר משתפת את סיפור השידוכים שלה (זוגיות)
"כשניסיתי להתעמת איתה על זה ישירות, היא הגיבה בזעם, טענה שאני מעליל עליה עלילות. 'אתה באמת רוצה לריב על זה עכשיו?', שאלה. האמת הייתה שממש לא רציתי, אבל הרגשתי שאני נכנס לבור שאין ממנו דרך חזרה" | בחור ישיבה משתף את סיפור השידוכים שלו (זוגיות)
מתוך הניסיון הרב אני מבקש להציע נקודה מהותית למחשבה עמוקה. לפעמים, מתוך הרצון להעניק את המיטב, אנחנו נוטים להתמקד במיתוג ובשם של מוסד הלימודים שהינו ערך בפני עצמו אך שוכחים על הדרך ש"הכי טוב" הוא מושג אישי מאוד // מנהל אגף חינוך חרדי בירושלים, בטור מיוחד על בחירת סמינרים (חרדים)
בית המשפט העליון קבע היום באופן חסר תקדים כי ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד סמינרים חרדים, וכי בעניין זה נחשבים לעסק לכל דבר | השופטים קבעו כי תביעה ייצוגית שהגיש אחד האבות נגד הסמינרים תימשך כסדרה (חרדים)
עכשיו הכל נראה זוהר. הסמינרים מלאים, הילדים מחייכים, והכסף של ההייטק זורם פנימה. אבל אל תטעו: אנחנו צועדים בעיניים פקוחות אל התהום של המגזר החילוני. כשהגננת הופכת לשקופה בבנק ו"סוג ב'" בשידוכים - אנחנו בדרך לקריסה של המבצר האחרון (חרדים, מאמע)
עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין בפסק הלכה תקיף שגרם לביטול התוכנית של הסמינר: "איסור גמור להיכנס לאתר החרמון שמחלל שבת בפרהסיא, גם אם לא משתמשים ברכבל ובמזחלות השלג" | עוד הוסיף: "כואב הלב שבכלל באים לשאול האם מותר ללכת למקום כזה, שמבזה את אבינו שבשמיים" | הפסק המלא (חרדים)
אחד ממנהלי הסמינרים נכנס למעונו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, כדי להיוועץ עמו בבעיות החינוך שיש כיום בנות סמינר | ראש הישיבה שמע בקשב את השאלות לגבי איך בנות יתלבשו - "אישה יכולה להתלבש יפה - כפי המודה", לאחר מכן התייחס על התופעה החדש של שבת חברות: "צריך לזלזל בזה" | צפו (חרדים)
יממה אחרי ירושלים - הסמינרים בבית שמש חוזרים לפעילות מלאה: כל הפרטים על מתווה הגר"מ גולדשטיין | בכיר בחסידות גור על מצבו של האדמו"ר: "אל תאמינו לשמועות" | רבה של אומן פגש את בכירי המשטרה והתריע בחסידים: לא להכניס סמים לאוקראינה - גם לא חומר רפואי | האדמו"ר מבוהוש הגיע להתברך מהגר"מ שטרנבוך והופתע: נוסח הברכה היה חריג | סערת הגלידות: המשטרה עצרה את הערבי שהתרברב בכך שיורק לתוך המכלים (מעייריב)
לאחר מספר ימים של אי-ודאות בנוגע לפתיחת שנות לבנות העולות לסמינר, נמצא הפיתרון בעיר בית שמש ויוקם סמינר חדש של הרב מנדלסון מ'הסניף' | בכנס היסוד שהתקיים אמש עם הורי התלמידות ומנהלי הסמינרים הוכרז על הקמת הסמינר ושם יצאה קראה לעירייה לבוא ולעזור ביישום הפיתרון (חדשות חרדים)
סערת השיבוצים: ליאון מציג פתרון לירושלמיות - גרינברג סוגר קצוות אחרונים | הגר"ד כהן הפתיע את תלמידי ישיבת באבוב: סיקור נרחב | ביסמוט מתפוצץ על האופוזיציה: "אתם לא באמת רוצים לגייס חרדים" | שחקן חדש: משתמשי האינטרנט המסונן נחשפו לאתר החדש (מעייריב)
שנת הלימודים לעולות לכיתה ט' לא נפתחה השנה בחלק מהסמינרים בירושלים ובכל הסמינרים בבית שמש, זאת בהוראת גדולי ישראל, לאחר שהיו בעיות בשיבוצים | הצהריים, לאחר מו"מ עיקש וארוך הצליחו למצוא פתרון לבעיה בירושלים, כאשר בבית שמש, גם צפוי פתרון אותו מנסים לקדם בשעות האחרונות (חרדי)
העימות הסוער של ישי כהן ומוטקה בלוי, והקרב התקשורתי שמתנהל בזמן שבנות מדממות בבית | מכתב חסר תקדים של המנהיג הליטאי, השר קיש מאיים - סיקור נרחב | 14 שנה אחרי שהפך לשומם: תפילה מרגשת בבית הכנסת בדמשק | הגר"ע אויערבך חייך למראה המיצג - והעניק ברכה מקורית לחתן | עם שטריימל ונעלי בד: כך נראתה השמחה ברחמסטריווקא בימי האבל (מעייריב)