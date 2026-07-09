רגעים מרגשים נרשמו אתמול (רביעי) במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, כאשר למקום הגיע הגה"צ גאב"ד מאקאווא, כדי לשמש כסנדק בשמחת ברית מילה לבן אחד מקורביו | הגאב"ד, המוכר כאחד מצדיקי הדור, ידוע כמי שבורח מן הכבוד בצורה קיצונית ומסרב בעקביות לשבת על כסאות מפוארים ומרופדים אפילו בעת שהוא משתתף בשמחות הגדולות של צאצאיו בבעלזא, אתמול תועד הגאב"ד כשהוא יושב על כסא פאר בעת שהתכבד בסנדקאות (חסידים)
בערב ראש חודש סיון (מוקדם) התקיימה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שמחת הברית לבן נינו. ראש הישיבה כובד בסנדקאות | מיד לאחר מעמד הברית, נערכה בחדרו של ראש הישיבה תפילת יום כיפור קטן במניין מצומצם של בני המשפחה ומקורבים, אשר העתירו בתפילה לקראת החודש בו ניתנה התורה (חרדים)
גולדקנופף שוב פולט אמירה - סמוטריץ' ולפיד מיהרו לגנות | האיום הדרמטי של ש"ס: בלי חוק גיוס אין תקציב | בשורה לאברכים: מחירי התמ"ל הוזלו משמעותית - כל הפרטים | הבחורים נרשמו וב'יד ושם' נערכו - אבל אז המשגיח ביטל הכל | שוקי לרר כמעט הפסיד את הטיסה - אז מיהו האדמו"ר שכובד בסנדקאות? | 3 שנים אחרי מינוי בנו לרב הקהילות ו-5 שנים אחרי הביקור הקודם - האדמו"ר מצאנז נוסע לאמריקה (מעייריב)
בעוד בחצרות אחרות מתקוטטים הרבנים מי יכובד בכיבודים נאים, השבוע נקלע שוקי לרר לאירוע מסוג אחר, שמחת הברית לנינם של האדמו"רים מקרעטשניף, פרמישלאן וספינקא, שם הענווה היא שעיכבה את השמחה, כשלבסוף נאלץ לעזוב את הזירה לפני החלטת האדמו"רים מי יכובד בסנדקאות | צפו בתיעוד (חסידים)
השבוע נערכה בבני ברק שמחת ברית המילה לנכד המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" בירושלים, בן לבנו הגאון הרב שלמה בצרי, רב קהילת "בית יוסף" בגבעתיים | בסנדקאות ובאמירת הברכות כובד המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, שיצא מגדרו והגיע להשתתף בשמחה על אף שממעט לצאת לאירועים (חרדים)
ביום חמישי האחרון הוזמן מנהיג ה'ישוב הישן' הגאון האדיר רבי יהושע דוד טורצ'ין, לשמחת ברית במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, שם התכבד בסנדקאות, והגה"צ רי"מ אמר את הברכות. אחר הברית נועדו גדולי הדור לשיח צדיקים כשהם מעלים עובדות וזכרונות הוד מצדיקי קמאי, תוך שהם מעיינים בספר הזוהר הקדוש לתנא האלוקי רשב"י (חרדים)
לרגל
יום פטירתו של הרב בנימין
מנדלזון זצ"ל,
שחל בתאריך כ"ד
אייר – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
המופלאה של רב מדור קודם | על עמידתו
האיתנה על משמר הקודש ללא חת, ושמירת הצביון
השמיטה בארץ ישראל |
סיפור מופלא על רוח
קודשו של הרה"ק
ר"א
מבעלזא זצ"ל
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וּבֵין
כְּתֵיפָיו שָׁכֵן
(יהדות
ואקטואליה)
בבני ברק נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, נכד לחתנו האדמו"ר מאלעסק בית שמש, ולהאדמו"ר מגארליץ וגאב"ד ביליץ | בשמחה כובד האדמו"ר מקרעטשניף בסנדקאות. ובהמשך ערך הרבי טיש לחיים לכבוד השמחה (חסידים)
האדמו"ר מביאלה הגיע הבוקר לביתו נאוה קודש של הגה"צ ר' יעקב מאיר שעכטר, ושימש כסנדק בברית לבן אחד מחסידיו, כשהגה"צ משמש כמוהל ואומר את הברכות בהמשך | אחר הברית הזמין האדמו"ר את הגה"צ לשמחת נישואי בתו למזל טוב, שבוע הבא בירושלים (חסידים)
במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, נערכה שמחת ברית מילה לנינו | מי שכובד בסנדקאות היה הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, שאף נשא דברים בסעודת המצווה אחר מכן בגדלות ראש הישיבה ושקידתו בתורה מתוך כיבוד אב ואם בהתמסרות מיוחדת (חרדים)
האדמו"ר מויז'ניץ מאנסי הורה למסור בשמו לכל חסידי ויז'ניץ מונסי, שמהיום והלאה מותרים כל חסידי אחיו לכבד את כל אחד מהאדמו"רים בכיבודי סנדקאות מחסידים מערים אחרות, וגם לפתוח שטיבלא'ך לחסידים שמתגוררים בעיר אחרת | כל הפרטים (חסידים)
בלון הניסוי של המפלגות החרדיות עם הליכוד, כל הפרשנויות והמשמעות של החוק והורדתו מסדר היום הציבורי | הדוגמה האישית של האדמו"ר מבאבוב | ה"אני מאמין" ה-14 של ביאלה | הפטירה בשבע ברכות ביום ההולדת | הברית בסיום השבעה של המשגיח (מעייריב)
המכה הכלכלית החדשה על מוסדות החינוך החרדי, העימות בין מנכ"ל הגדוד החרדי לשר לשעבר, טרגדיה בשדרות - פעוטה נשכחה ברכב ונפטרה, התלמידים בתיכון החילוני רבו עם המנהלת שאסרה הנחת תפילין, ה"ויכוח" בין חבר המועצת הליטאי לסנדק הספרדי והחגיגות של ראש הישיבה עם התלמידים (מעייריב)