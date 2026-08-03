במערכת הביטחון נערכים למציאות מורכבת וארוכת טווח מול איראן, המאופיינת בכוננות גבוהה ומשתנה לאורך החודשים הקרובים. בצה"ל מבהירים כי התרחיש המרכזי שעל הפרק אינו מלחמה עצימה וגם לא הסכם הסדרה מוחלט, אלא תקופה ממושכת של מתיחות ודריכות (חדשות)
בצעד חריג שחשף הניו יורק טיימס, מאות פוליטיקאים, משפטנים ומנהיגי שבטים בירדן חתמו על מכתב פתוח הקורא לסילוק הכוחות האמריקאיים מהממלכה, בזמן שבסיסים בהם שוהים חיילי ארה"ב הופכים ליעד למטחי טילים איראניים ומעוררים פאניקה ציבורית עמוקה (בעולם)
בעקבות ניסיון הפגיעה החמור בכוחות הצבא האמריקאי במזרח התיכון, פיקוד המרכז הודיע רשמית על גל תקיפות מסיבי ועוצמתי נגד עשרות מטרות של משמרות המהפכה, בזמן שהמתיחות הגיאופוליטית באזור כולו מזנקת לשיאים חסרי תקדים | על סף מלחמה אזורית (בעולם)
בפעולה מדויקת השמידו כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב את מגדל הריגול האסטרטגי בנמל צ'אהבהאר. המתקן, ששימש את משמרות המהפכה כצומת מודיעינית מרכזית למעקב והכוונת תקיפות נגד כלי שיט, מהווה מכה כואבת ליכולות המודיעיניות האיראניות במזרח התיכון (צבא וביטחון)
דרמה ביטחונית סמוך לגבול הדרומי: הרשויות בירדן פינו בדחיפות את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר עקבה, הצמודה לאילת, בעקבות "איום קונקרטי ואמין" | שגרירות ארצות הברית בירדן פרסמה אזהרה חריגה ודחופה לאזרחיה, בה קראה להם להימנע באופן מוחלט מהגעה לאזור עקבה ולבסיסים הצבאיים במדינה, זאת ברקע חשש כבד מהסלמה אזורית נרחבת (ביטחון)
ארה"ב מרחיבה דרמטית את התקיפות באיראן, כולל יעדי תשתית ואנרגיה. טהראן משיבה באיום מזעזע על חיי 100 חיילים אמריקאים ובמטח טילים לעבר בסיסים במפרץ. האם העימות בדרך להפוך למלחמה כוללת? כל הפרטים על הלילה הבוער (צבא וביטחון)
משבר חריג מתפתח בימים אלו בנמל התעופה בן גוריון, כאשר 33 מטוסי תדלוק אמריקניים תקועים ברחבת החניה ותופסים מקומות חיוניים המיועדים למטוסים אזרחיים | בעקבות כך, ישראל עצרה נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג | בכירים בסנטקום אמרו כי החלטת שרת התחבורה מירי רגב "פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור" (מדיני, תעופה)
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות נגד איראן ופגע בעשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית במצר הורמוז | בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות | בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים | צפו בתיעוד של התקיפות (צבא)
ארה"ב הודיעה כי תקפה מחסני אמל"ח באיראן בתגובה לתקיפת ספינה שעברה בנתיב שלא אושר על ידה | בתגובה תקפו משמרות המהפכה מטרות אמריקניות באזור מבלי לפרט | התקיפה האמריקנית התרחשה לאחר שהנשיא טראמפ קבע ביום שישי כי איראן הפרה את הפסקת האש (בעולם)
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר כי הוא מתכנן שיחות ישירות בין קצין משמרות המהפכה לקצין מסנטקום | "זה יפתור הרבה דברים", אמר סגן הנשיא | עוד אמר כי איחוד האמירויות ש"נחשבת למדינה הכי פרו ישראלית במפרץ מנהלת שיחות ישירות עם איראן על תמריצים כלכליים (חדשות)
באמצעות שיטה בה השתמשה איראן עצמה, הצליחה ארה"ב להעביר עשרות מיליוני חביות נפט במהלך המצור ללא ידיעת איראן | גורם בכיר בפנטגון הכחיש את הידיעה, ואילו בבית הלבן העבירו את זכות התגובה לסנטקום | כך פעלה השיטה (בעולם)
כוחות צבא ארצות הברית תקפו בשבת אתרי מכ"ם חופיים של איראן במצר הורמוז, לאחר שהפילו ארבעה כטב"מים איראניים ששוגרו לעבר נתיבי השיט המרכזיים באזור, כך נמסר בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקאי | טילים בליסטיים וכטבמ"ים שוגרו לעבר מדינות המפרץ בתגובה (חדשות)
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מאשר כי נתוני מיקום מסחריים משמשים אויבים לפגיעה בחיילים באזורי לחימה | חברי קונגרס דורשים מהפנטגון לחסום שיתוף מיקום במכשירים ולהסיר את דפדפן כרום של גוגל | חברת גוגל מתגוננת ומציינת כי הדפדפן מאובטח וכי היא תומכת בהגבלת סוחרי נתונים (חדשות)