הנפט האיראני ממשיך לזרום במצרי הורמוז, בעוד המפרציות נאבקות להעביר את חביותיהן מבעד למצר הסגור על ידי איראן | ארה"ב שינתה את האסטרטגיה שלה לאחר חידוש התקיפות האחרונות, והחליטה לאפשר משוואה מסוכנת | הצעדים הבאים של ארה"ב - והאפשרות לחידוש המצור המלא (חדשות, בעולם)
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חשף היום כי איראן הולכת לקבל כבר כעת סכום משמעותי מנכסים איראנים שהוקפאו ברחבי העולם, מבלי שתצטרך לבצע שום ויתור בנושא הגרעין או בכלל | בזמן שאיראן ממשיכה לירות על ספינות במצר, ארה"ב משמנת אותה בדולרים (בעולם)
למרות הדאגה בישראל מפני הסרת הסנקציות מעל הנפט האיראני והפשרת נכסים מוקפאים של הרפובליקה האיסלאמית, מתברר כי מדובר בהליך מורכב - שלא בטוח שיצליח | ב'רויטרס' שוחחו עם מומחים שמבהירים כי הדרך ארוכה עד שאיראן באמת תהיה חופשייה מסנקציות, למורת רוחו של נשיא ארה"ב (מדיני)
סין הודיעה על הטלת הגבלות ייצוא מחמירות על חברות אמריקאיות מרכזיות, בתגובה ישירה לסנקציות של ממשל טראמפ |חסימת משלוחים של רכיבים דו-שימושיים ומתכות נדירות, המהווים עורק חיים לתעשיית הביטחון וההייטק של ארה"ב (חדשות עולם)
הודעה לילית של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מדגישה את הניצחון של איראן - כבר במושב הראשון בתיווך פקיסטן וקטאר | ארצות הברית הסכימה לאשר לאיראן מכירת נפט - ואפילו הפשירה נכסים מוקפאים של איראן, כל זה בזמן שמשמרות המהפכה הכריזו על סגירת המצרים (מדיני)
טראמפ השתגע, זה לפחות הרושם שנוצר אחרי שהגיעו הדיווחים השונים אודות ההסכם שנרקם בינו לאויב האיראני | לא שעד כה נחשב נשיא ארצות הברית לאדם יציב במיוחד, אבל להעניק 300 מיליארד דולר לאויב המושבע של ארה"ב שקורא להשמדתה - זה באמת מעבר לכל דמיון | אז מה עובר על טראמפ? כל התשובות - בפנים (מגזין כיכר)
דרמה משפטית נוספת סביב תקציבי המוסדות התורניים • השופטת רות רונן דחתה את בקשת 'איגוד מנהלי הישיבות' לשמירת המצב הקיים בעתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית' • המשמעות: אור ירוק לייעוץ המשפטי ולרשות המיסים להמשך הלחץ הכלכלי ועצירת ההטבות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס (בארץ)
האיחוד האירופי יכנס מחר דיון דרמטי נגד ישראל בניסיון להעביר חבילת סנקציות חדשה נגד המדינה היהודית ושריה | למרות שהמלחמה בעזה הסתיימה מזמן, באירופה מנסים להעניש את ישראל על ה"מצב" בשטחים ושלל תירוצים נוספים | כל הפרטים על הדיון הדרמטי שצפוי מחר (מדיני)
היועמ"שית במתקפה חזיתית נגד מנכ"ל משרד הפנים שניסה לבלום את רוע גזירת הארנונה | במכתב חריף קובע גיל לימון כי ההנחות המוענקות למשפחות האברכים בארנונה אינן זכות קנויה אלא כלי לחץ, ומצהיר כי "ההטבה סומנה על ידי בג"ץ כצעד אפקטיבי למאבק בהשתמטות" (חדשות, משפט)
משרד הפנים במתקפה חריפה נגד גזירת הארנונה של היועצת המשפטית לממשלה נגד מי שלא התגייסו. במכתב נוקב ששיגר המנכ"ל ישראל אוזן לגלי בהרב-מיארה, הוא מזהיר מפני כאוס מוחלט שיפגע אנושות במשפחות וברשויות המקומיות: "עריכת 'משפטים קטנים' לעריקים תביא לסחרור מיידי, לגירעונות עתק ולדרדור אלפי משפחות אל מתחת לקו העוני" (משפט)
קריסת רשת החשמל המיושנת מובילה להפסקות חשמל של כעשרים שעות ביממה מחוץ לבירה הוואנה | מגדלי המגורים המפוארים שהיוו את סמל ההצלחה של המשטר הקומוניסטי הפכו למלכודות עשן מנותקות ממים ומעליות | התושבים שנאלצים לבשל על זרדים ופלסטיק בדירותיהם כבר לא מחפשים אשמים, אלא רק דרך לשרוד את היום הבא (מגזין כיכר)