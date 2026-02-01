הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם ראוי לשתות קפה או קולה בתוך הסעודה לפני ברכת המזון? • צפו (יהדות)
הפוסק הגאון רבי אהרון בוטבול והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"ט"ו בקאסט" - הפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מנהגי ט"ו בשבט | איך מעשרים בבית? מה מברכים על במה ועל פסק זמן? • צפו (כיכר הסכתים)
לומדי הדף היומי במסכת עבודה
זרה דף י"א,
עסקו השבוע בברכה
שנאמרה לרבקה אמנו אודות צאצאיה |
מה לא חסר מעל שולחנו
של רבי,
ומה אמר רגע לפני
פטירתו?
| כיצד צדיקים מתגברים
על תאוות לבם ומה לא ראוי לאכול ברחובה
של עיר?
(יהדות,
הדף-היומי)
למי מאיתנו זה לא קרה - פותחים שולחן לסעודה בשרית, והופ... זבוב מצטרך לחגיגה. מגרשים אותו, והוא חוזר. עקשן • מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מסביר בסרטון מיוחד כי זהו "זבוב הבשר" שמטיל ביצים על כל דבר מאכל • איך תזהרו? צפו בסרטון המלא (חרדים)
בביתר עילית ציינו את הילולת הרה"ק רבי ישעי'ה מקרעסטיר זיע"א בסעודה מרכזית שהתקיימה בשטיבלאך המרכזי ברחוב דרכי איש בעיר, שם אף חולקו עשרות אלפי מנות אוכל, לחמניות ומעדנים לטובת כלל הציבור בפעילותו של ר' ישראל הולצמן, גבאי המקום.
המטבח הוא מקום מושלם לניסוי וטעייה, במיוחד בעידן בו מדי יום הרשת מוצפת במתכונים מפתים שמבטיחים שלבי הכנה לא מסובכים ותוצאת מופת, אך כשאתם מזמינים אורחים לביתכם, חשבו פעמיים לפני שאתם בוחרים להרשים עם מתכון שמעולם לא ניסיתם לפני (אוכל)
אם לומר את האמת, חגים זה לא משהו שאני מחבבת במיוחד. מעבר לכל השמחה, ההכנות וההמולה, תמיד יש את החשבון הזה, רגע, איפה היינו בחג הקודם? אצל אמא שלי או שלך? ובאופן מתמיד צד אחד מרגיש מוזנח * נוגה רוזן בטור מיוחד ל'כיכר השבת' לקראת חג-הפורים (דעות, משפחה-בבית)