נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט על ביטול המתקפה בעקבות לחץ כבד שהטיל יורש העצר בן סלמאן על הנשיא האמריקני, בניגוד לאמירויות שתמכו במהלך דרמטי באיראן | במקביל, קיים גם כעת חשש מפני מתקפת מנע איראנית, על בסיסים אמריקנים, מדינות מפרץ ואולי גם על ישראל, אם השיחות לא יביאו לתוצאה מיטבית עבורם, בעקבות איום מפורש של דיפלומט איראני | כך התהפך טראמפ בן-לילה (חדשות)
על רקע המתיחות החריגה: שר החוץ האיראני הבהיר למקבילו הסעודי כי כל שיתוף פעולה עם תקיפה ישראלית או אמריקנית יענה בתגובה קשה • במקביל, יורש העצר בן סלמאן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ וקרא לו לפעול בדחיפות להרגעת הרוחות באזור (בעולם)
בעקבות מתקפות כטב"מים וטילים בלתי פוסקות על מתקני האנרגיה וסגירת נתיבי השיט בים האדום, סעודיה מחליטה לנטוש את האיפוק ההיסטורי וחוברת לצבא ארצות הברית ויוצאת למתקפה ישירה נגד נכסים ומיליציות איראניות בעיראק כדי לקבוע משוואת הרתעה חדשה (בעולם)
צבא ירדן עדכן רשמית כי מערכות ההגנה האווירית שלו יירטו בהצלחה חמישה טילים ששוגרו מאיראן לשטח הממלכה, זאת במקביל לגל תקיפות אמריקאי נרחב באיים איראניים, איומי תגובה מצד מיליציות פרו-איראניות וצעדים סעודיים להקמת קואליציה ימית להגנה בים האדום (בעולם)
בטיסה חשודה שהמריאה מטהרן והוסטה לחודיידה, הבריחה איראן בכירי משמרות המהפכה וציוד צבאי מתקדם לתימן כדי לחזק את החות'ים, במטרה לשפר את יכולות הטילים והכטמ”מים שלהם, ולאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים החשובים בים סוף (בעולם)
הנשיא האמריקני הבהיר בריאיון כי השיחות עם טהראן חייבות להתקדם במהירות • "נחזור לפעולה צבאית עוצמתית אם המשא ומתן ייכשל", הבהיר. הוא גם הסביר מדוע לא פתח באש באיראן בימים האחרונים | האזהרה שמטרידה את איראן (בעולם)
לקראת נסיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, תת אלוף במיל' ראם עמינח מסביר למה האמריקנים עצרו את התקיפות באיראן | ממה מודאגים בסעודיה | ואיזה איום טורקי בעלות 300 מיליארד ש"ח מרחף מעל צה"ל | ומעלה את השאלה המטרידה: האם הסנאטור גראהם חוסל? | צפו (צבא)
העסקה הגמישה שנחתמה בין וושינגטון לסעודיה חושפת את הבית הלבן לפלונטר חסר תקדים, כאשר איחוד האמירויות מאיימת לפרק את "תקן הזהב" ההיסטורי ודורשת לפתוח מחדש את הסכם הגרעין שלה – צעד המאיים על היציבות האזורית כולו (בעולם)