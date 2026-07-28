סוף לסאגת הגניזה בבני ברק: לאחר ימים מותחים של השבתה ואיום ממשי להצטברות הררי גניזה ברחובות העיר, מערך הפינוי חזר לשגרה מלאה • מאחורי הקלעים נרשם קרב גרסאות עיקש בין העירייה לועד הגניזה סביב שאלת תשלום החוב וביטול העיקולים - אך בשורה התחתונה מדובר באנחת רווחה עצומה לתושבים (בארץ)
הוא לובש בגדי מלכות אבל רוקד במועדון, מתופף בדי-ג'יי ועולה להר הבית: האם מדובר ב"חילול השם" או בשיטה חדשה לקירוב לבבות? | יוסי עבדו נכנס לאולפן "דבר ראשון" ועושה סדר בסערה שמרעידה את הרשת, כשלדבריו "העולם הוא לא שחור ולבן" (דבר ראשון)
סטארט‑אפ בלגי בשם AiCandy יצר סרטון בן 40 שניות שהפך לוויראלי בכל העולם - ובמרכזו גרסאות מזדקנות וממוחשבות של אילון מאסק, ג’ף בזוס וסם אלטמן, שמציגים מכון כושר עתידני בשם Energym, שבו בני אדם מייצרים חשמל למכונות שהחליפו אותם בעבודה | מאחורי ההומור המריר מסתתרת ביקורת חדה על עידן הבינה המלאכותית והמחיר האנושי של החדשנות (טכנולוגיה)
הסערה שפקדה את ישראל לא פסחה על נמל התעופה: מטוס מאתונה לא הצליח לנחות בישראל והופנה ללרנקה • לאחר שעות של המתנה ורגיעה ברוחות, שבו הנוסעים לישראל • עומסים כבדים ועיכובים בטיסות 'אל על' מניו יורק, פריז ודובאי • מטוסים רבים נאלצו לבצע סבבי המתנה ממושכים באוויר עד לקבלת אישור נחיתה (בארץ)
הסופה "ביירון" הולכת ומתחזקת בשעות האחרונות | אזהרה כתומה פורסמה מהכרמל ועד השפלה, עם צפי ל-50 עד 75 מ"מ גשם עד שעות הלילה המאוחרות | סגן טפסר נתנאל בן חמו, רע"ן מבצעים בכבאות והצלה, הגביר את הדרמה ולדבריו: "על פי המודלים, לא היה לנו אף פעם תרחיש כמו זה" (חדשות בארץ)
תיעוד מלחיץ במיוחד פורסם בימים האחרונים בו נראית דקת הנחיתה של מטוס מסוג דאש 8 שנאלץ לנחות בזמן סערה ורוחות צד שטלטלו את המטוס כאילו היה פיסת נייר ברוח ואיימו על שלמותו | לבסוף, כפי שרואים בסרטון, הטייס המוכשר הצליח להנחית את המטוס בבטחה | צפו בתיעוד המלחיץ (תעופה)
הסופה קלאודיה היכתה בסוף השבוע את מערב אירופה והובילה להצפות נרחבות באזורים נרחבים בבריטניה | בפורטוגל נהרגו שלושה בני אדם, בהם זוג קשישים שנלכדו בביתם בהצפות | בתיעודים נראות הצפות הענק בבריטניה, כאשר המים הגיעו עד לצוואר (בעולם)
הממשל האמריקאי הודיע לקונגרס כי הוא רואה עצמו בעימות חמוש מול קרטלי הסמים, שמוגדרים כארגוני טרור ומבריחיהם כ"לוחמים בלתי חוקיים" | ההכרזה שימשה להצדקת תקיפות צבאיות קטלניות בים הקריבי, אולם עוררה התנגדות עזה מצד משפטנים ומחוקקים (בעולם)