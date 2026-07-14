תיירת נהרגה לעיני משפחתה לאחר שפיל איבד את שיווי משקלו וקרס עליה במהלך מאבק פתאומי בין שני פילים מאולפים | האירוע הקשה, שתועד במצלמות, הוביל לחקירה ממשלתית מיידית ולהחמרת נהלי הבטיחות במחנות הפילים (חדשות בעולם)
הספארי ברמת גן יועבר לפארק אריאל שרון, במטרה לפנות מקום לבניית אלפי יחידות דיור | "הספארי יועתק ויחודש בחינם, שטח העיר והפארק הלאומי יגדלו, הפקק באלוף שדה ישוחרר ותוקם שכונת ה- AI הראשונה בישראל עם פתרונות דיור לצעירי העיר", הבטיח ראש העיר (בארץ)
תקרית טראגית אירעה אמש במתחם הספארי הפופולרי Safari World במינבורי בתאילנד, כאשר שומר בספארי נטרף למוות לאחר שיצא מרכבו בשטח הפתוח של הספארי | התקרית התרחשה לעיני המבקרים המזועזעים שניסו להבריח את האריות מטרפם, אך ללא הועיל (בעולם)
בפרשת
השבוע,
שמיני – התורה מפרטת
את כשרותם של החיות והבהמות -
האם הג'ירפה,
שמעלה גרה ומפריסה
פרסה,
ראויה לאכילה לפי
ההלכה?
מה קובעים המחקרים
על חלב הג'ירפה?
והאם אכן עשו שימוש בעורה
לכתיבת ספרי תורה ותפילין?
ומה העלה
הניסוי המדעי-תורני
על הג’ירפה בספארי?
(יהדות פרשת השבוע)
ספארי רמת גן נאלץ הבוקר להוציא הודעה לתקשורת בעקבות שמועות לפיהן שני טיגריסים ברחו מהמתחם ומסתובבים באופן חופשי ברחובות תל אביב | הגדילה לעשות דוברת הספארי והביאה תיעוד טרי מהטיגריסים בחצר (חדשות, בארץ)
יממה לאחר האסון הקשה בספארי בטנזניה, הערב הותר לפרסום כי ההרוגה בתאונה שהתרחשה אתמול בספארי בטנזניה היא ענבר גרידינגר-גיסלר, בת 30 הייתה במותה | בתאונה נפצעו חמישה מבני משפחתה, שהועברו לטיפול בבית חולים מקומי (בעולם, בארץ)