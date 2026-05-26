בכנס המשקיעים הראשון מאז 2022 הציגה החברה חזון שאפתני לעשור הקרוב - מעבר מעולם של המלצות לעולם של יצירה מבוססת בינה מלאכותית, מודלים חדשים למונטיזציה של מעריצים והעמקת השליטה בחוויית המשתמש (טכנולוגיה)
שירות הסטרימינג משיק לראשונה כלי המאפשר למנויים לערוך ישירות את "פרופיל הטעמים" שלהם - המנגנון האלגוריתמי שעומד מאחורי ההמלצות האישיות | הפיצ’ר, שיוצא תחילה בניו זילנד, יאפשר לבקש יותר או פחות מוזיקה, פודקאסטים או ספרים מסוגים מסוימים, ולכוון בעצמם את האלגוריתם (טכנולוגיה)
שירות הסטרימינג ספוטיפיי חסם חשבונות משתמשים שהיו מעורבים במבצע גניבה דיגיטלי חסר תקדים, לאחר שקבוצת "Anna’s Archive" הודתה כי הצליחה לשאוב ממערכת החברה כ-86 מיליון קבצי שמע ונתוני מטא-דאטה השייכים ליותר מ-256 מיליון שירים | מדובר באחת הפעולות הנרחבות ביותר שנרשמו עד כה נגד פלטפורמת מוזיקה מסחרית (טכנולוגיה)
שירות הסטרימינג הגדול בעולם מתכונן להשיק בימים הקרובים את Wrapped 2025, הגרסה השנתית שמסכמת למאות מיליוני משתמשים את הרגלי ההאזנה שלהם - אך השנה המותג מגיע פצוע, לאחר שהמהדורה הקודמת ספגה מתקפה חריפה על שילוב אינטנסיבי של בינה מלאכותית שהוביל לשגיאות רבות | כעת ב-2025, החברה מבטיחה לספק חוויית סיכום שנה אמינה יותר (טכנולוגיה)
ספוטיפיי מדווחת על גידול של 36% במספר המאזינים ו-37% בשעות ההאזנה לספרים מוקלטים ברחבי העולם | רוב המאזינים מתחת לגיל 35, וקטלוג הספרים הוכפל פי שלושה לכ-500 אלף כותרים | ההצלחה של השירות משפיעה לטובה גם על הוצאות הספרים הגדולות, שרושמות צמיחה באודיו ושינוי בתעשייה | לצד זאת, מתמודדת ספוטיפיי עם אתגרים משפטיים ומגבירה את התחרות בזירה הבידורית הדיגיטלית (טכנולוגיה)
ענקית הסטרימינג מכריזה על מדיניות מקיפה הכוללת מנגנוני סינון ספאם, חובת גילוי בתהליך היצירה והגנה מוגברת מפני זיופים קוליים, בתגובה לשערוריות אחרונות בשוק ולגידול חד ביצירת תוכן מוזיקלי מבוסס AI (טכנולוגיה)
חברת הסטרימינג המובילה בעולם משנה כיוון - מהתמקדות בהרחבת מאגר המשתמשים אל שיפור הרווחיות באמצעות מהלך גלובלי של עדכון מחירים | במקביל להשקת שירותים חדשים והשקעה בתוכן מקורי, ספוטיפיי בוחנת מחדש את גבולות הגמישות של צרכניה, ומציגה מודל תמחור מדורג שמנסה לאזן בין נאמנות הקהל לצורך העסקי בהגדלת ההכנסות (טכנולוגיה)
שילוב טבעי בין עולם הצלילים לחוויית המציאות המדומה: ספוטיפיי מגיעה באופן רשמי למערכת ה-Quest של Meta ומציעה ממשק קליל, שליטה מלאה מהמרחב הווירטואלי, והזדמנות חדשה לצרוך מוזיקה, פודקאסטים וספרי אודיו - מבלי לצאת מהמשחק, מהאפליקציה או מהחוויה (טכנולוגיה)