תביעה כספית שהוגשה בחיפה חושפת את שיטת העבודה החשאית של קווי הסחר הימיים: אוניות מפליגות מטורקיה, עוברות "הלבנת מסלול" במצרים או בקפריסין, ופורקות סחורה בישראל. השופט הורה על שחרור אונייה שנעצרה בשל סכסוך שותפים (בעולם)
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר כי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על נמליה של איראן באזור מפרץ עומאן | הספינה התעלמה מכ-20 אזהרות על כך שהיא מפירה את המצור האמריקני | בעקבות זאת, מטוס קרב שיגר טיל "הלפייר" לחדר המנועים של הספינה והשבית אותה (בעולם)
בעקבות התפרצות על ספינת הקרוז MV Hondius, נרשמו מקרים נוספים שהתגלו באיים מבודדים בדרום האוקיינוס האטלנטי והפסיפי | חולה פונה בטיפול חירום, נוסעת אמריקנית נכנסה לבידוד בפיטקרן, והקהילה הבינלאומית מגבירה מעקב (בעולם)
על סיפון ספינת הקרוז ההולנדית MV Hondius, שיצאה באפריל למסע חלומי מנמלי הדרום של ארגנטינה, התפתחה בשבועות האחרונים התפרצות נדירה וקטלנית של נגיף ההנטה מזן Andes – הזן היחיד הידוע כמסוגל לעבור גם מאדם לאדם | מספר הנדבקים עלה ל־11, בהם שלושה שכבר מתו, והנוסעים שפוזרו בינתיים ברחבי העולם הפכו את האירוע הימי לאתגר בינלאומי (בריאות)
שלושה בני אדם אותרו ללא רוח חיים על סיפון ספינת תענוגות באוקיינוס האטלנטי | מקרה אחד של הנגיף אושר, וחמישה מקרים חשודים נוספים נמצאים בבדיקה | על פי הדיווחים, אזרח בריטי נמצא בטיפול נמרץ | ההתפרצות דווחה על סיפון הספינה MV Hondius, שהייתה בדרכה מארגנטינה לכף ורדה (בעולם)
לראשונה מזה עשרות שנים, ארה"ב עשתה במלחמה זו שימוש דרמטי בטיל טורפדו, אמצעי בו לא נעשה כמעט שימוש מאז מלחמת העולם השנייה | הטכנולוגיה הקטלנית המבוססת על פיזיקה פשוטה היא אימת כל הימאים - וגם זו שחיסלה 89 מחבלים של משמרות המהפכה | כל מה שרציתם לדעת על טיל טורפדו (מגזין כיכר)
חברת הספנות האוסטרלית Incat Tasmania החלה בניסויי המנוע הראשונים של “China Zorrilla” - קטמרן באורך 130 מטר המונע כולו באמצעות סוללות בהספק חסר תקדים של 43 מגה-ואט-שעה | הספינה, שתשרת את חברת Buquebus בקו בין ארגנטינה לאורוגוואי, מסמנת מהפכה עולמית בתחום התחבורה הימית החשמלית (תחבורה)
בייג׳ינג וטהראן תוקפות בחריפות את וושינגטון לאחר תפיסת מכליות נפט שהובילו נפט ונצואלי ללקוחות במזרח | סין מאשימה את ארצות הברית ב"הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי", ואיראן מציעה לונצואלה "שיתוף פעולה מלא" מול מה שהן מכנות "שוד ימי ממלכתי" (בעולם)
אירוע לא שגרתי התרחש בימים האחרונים בבריטניה, כאשר תעלת מים בת מאתיים שנה התרוקנה לחלוטין ממימיה - בעוד ספינות שטות בתוכה | בעקבות התקרית הוצפו שטחים חקלאיים מסביב לאזור - הספינות הוטחו לקרקעית | "זה נס שלא היו אנשים בסמוך", אמר מפקד הכיבוי (בעולם)
ענקית הספנות הדנית מחזירה בזהירות ספינה ראשונה למעבר דרך הים האדום ומצר באב אל־מנדב, לאחר תקופה ממושכת של השבתת המסלול בשל תקיפות החות'ים | אף שהמעבר האחרון עבר בשלום, גורמים בתעשייה שומרים על זהירות וקוראים ל"התקדמות מדורגת בלבד" (בעולם)
חברת Clippership מקליפורניה הכריזה על צעד פורץ דרך בתחום הספנות הירוקה: אניית מטען אוטונומית שתפליג בכוח הרוח בלבד | האנייה הראשונה, שאורכה 24 מטרים, תיבנה במספנת KM Yachtbuilders בהולנד וצפויה לצאת להפלגת בכורה מסחרית ב-2026, בשאיפה להפוך לחלוצת צי אניות מטען חכמות ונטולות פליטות (טכנולוגיה)