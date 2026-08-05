כיכר השבת

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באוקיינוס האטלנטי

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על רקע החרמת מכליות הנפט

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"חשבו שזו רעידת אדמה"

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לאחר שנתיים של הפסקה

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ללא צוות אנושי

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כיכר השבת
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