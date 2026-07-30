פון לים היה אמור למות בתוך שעות. ספינתו טבעה במעמקי האוקיינוס האטלנטי, חבריו נעלמו בגלים, והוא נשאר לבדו על רפסודת עץ קטנה בלי לדעת אם אי פעם יראה שוב יבשה | אבל במשך 133 ימים הוא הפך כל טיפת מים, כל דג - לרגע של תקווה (מגזין כיכר)
הסלמה צבאית במפרץ סוגרת את מצרי הורמוז, מערערת את שוק האנרגיה - ומובילה לביקוש חריג לשמן דקלים | הזינוק ביצוא ממלזיה ואינדונזיה מגיע לצד אזהרות מפני מחסור, עליות מחירים ופגיעה במדינות תלויות יבוא (בעולם)
למרות השמדת מרבית ספינות המלחמה של איראן, מאות סירות מהירות החבויות במערות חופשיות ממשיכות לשתק את נתיבי השיט | טקטיקות פגע וברח ושימוש בכטב"מים הופכים את הכוח של משמרות המהפכה לאיום שקשה להכניע באמצעים קלאסיים | בינתיים, איראן מצליחה לשבש את המעבר במצרי הורמוז, למרות שרוב מוחלט של הצי שלה הושמד (חדשות)
תמונות חדשות מנמל נובורוסיסק חושפות את הצעדים הדרמטיים של הצי הרוסי להגנה על נכסיו האסטרטגיים מפני איום הרחפנים הגובר | ספינת המחקר "לאדוגה", המקושרת ללוחמה במעמקי הים, התחמשה ב"כלובי רחפנים" ורשתות הגנה בטכנולוגיה המזכירה את המאה ה-16 (חדשות בעולם)
חברת הספנות הדרום־קוריאנית רכשה בתוך חודשים ספורים צי חסר תקדים של מכליות נפט, בעסקאות המוערכות במיליארדי דולרים - מהלך ששיבש את שוק ההובלה העולמי, הזניק את מחירי השכרת האוניות לרמות שלא נראו זה עשרות שנים, ושינה את מאזן הכוחות בענף (בעולם)
החות'ים ממשיכים לאיים על נתיב התחבורה הימי בים האדום וחברות הספנות העולמיות מגיבות בהתאם | מספר רב של חברות כבר הודיעו כי לא יעבירו את הספינות שלהן דרך הים האדום בגלל האיום החות'י | הרשימה המלאה (בעולם)
החות'ים בתימן ששיגרו כבר כמה טילים וכטב"מים לעבר ישראל - שכולם יורטו בחסדי שמים - יוצאים בסרטון חדש ומאיים על ספינות ישראליות שיעברו בים סוף, כפי שאיים בשבוע שעבר מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י | צפו (בעולם)
'משולש ברמודה' הוא כינוי לאזור גאוגרפי באוקיינוס האטלנטי בין שלוש מדינות, בהן ארה"ב והוא מלא בסיפורי מסתורין על היעלמויות ומקרי מוות בלתי מוסברים | הסיפור על המצפן שהפסיק לעבוד ועל עשרות בני אדם שקיפחו את חייהם ב'משולש השטן' | וגם: האם רש"י הכיר ברוח קדשו את המשולש? (בעולם)
במצולות חופינו מתחבאות לא רק העבירות מהתשליך אלא גם עשרות ספינות טרופות וגם צוללת אחת • משה מנס סוקר את האתרים המדהימים ביותר במעמקי חופי ארצינו שבהם ניתן למצוא צוללת, אוניית בוטנים, מסע ודוברה וגם אוניה הסוחבת בתוכה עשרות משאיות • וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצֻלוֹת יָם (מעניין)