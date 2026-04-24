השבוע ביום ו' באייר, פקדו המוני בית ישראל את קברו של הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע בבית העלמין סגולה בפתח תקווה | במהלך היום הגיעו למקום אדמו"רים, רבנים ומשפיעים לצד קהל רב | לכל העולים הוגש כיבוד קל לאורך כל שעות העלייה לציון (חסידים)
בפדיון הבן שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש בבני ברק, לנכדו, בן לביתו, תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות, פנו את התינוק הקטן, ביניהם, חבר המועצה הבכיר של דגל התורה מבית שמש, אבי ארנטרוי | תיעוד נרחב (חדשות חסידים)
בחצר ספינקא בית שמש האדמו"ר קיימו במהלך חג הסוכות אירועים מיוחדים, החל משמחת בית השואבה, נענועים בימי חוה"מ, אבות ובנים בימי חוה"מ, משנה תורה ליל הושענא רבא, שולחן הטהור בליל הושענא רבה, הלל והושענות בצלה"ק ביום הו"ר ושולחן הטהור לחיים ביום הו"ר | תיעוד נרחב (חסידים)
החל מאמש (מוצ"ש), אלפים נוהרים לציונו הקדוש של 'שר בית הזוהר' בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע, הטמון בבית החיים סגולה בפתח תקווה לרגל יום ההילולא | ציונו של הרבי הקדוש התפרסם בזכות שרבים ראו במקום ישועות מעל לדרך הטבע | בין ההמונים שנהרו למקום נצפו צאצאיו האדמו"רים והרבנים לבית ספינקא ועוד (חסידים)
הלם ותדהמה, אבל ובכי ברחובות העיר בני ברק בכלל ובחצה"ק ספינקא בפרט עם הישמע הבשורה הקשה והמרה בפטירתו של הרה"ח ר' ישראל יעקב ניימן ז"ל, מחשובי חסידי ספינקא, ומגדולי רבני שב"ס, אשר השיב נשמתו הטהורה בפתע פתאום מיד עם חזרתו מימי נופש בעיירת דאבוס שבשווייץ, והוא בן 60 בפטירתו | מסע ההלוויה הבוקר בבני ברק ובפ"ת (דיין האמת)
גלריה מסכמת משמחת בית ויז'ניץ, נשואי נכדת האדמו"ר בת לבנו יחידו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, חתן האדמו"ר מספינקא | תיעודים ומראות הוד מימי השבע ברכות שנערכו בצל האדמו"ר, וע"י המחותנים החשובים | תיעוד מיוחד מהשבע ברכות שנערכה למאות בחורי ישיבות ויז'ניץ | תיעודים מרהיבים (חסידים)
גלריה מרהיבה משמחת בית ויז'ניץ - נישואי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר חתן האדמו"ר מספינקא, עב"ג החתן ישכר בעריש פרידמן בהרה"ג חיים יוסף אב"ד בארז'אן, בהגה"צ יעקב יצחק אב"ד אולם, וחתן הגה"צ ישראל יעקב הורוביץ מזאליזשא | השמחה נערכה בהיכל רוזנברג בקרית צאנז בנתניה | הצלם יהושע פרוכטר מגיש תיעוד ענק ומסכם מהשמחה (חסידים)
אבלים וחפויי ראש ליוו המונים למנוחות את האשה החשובה מרת חנה דייטש ע"ה, אשת יבלחט"א הרב דוד דייטש בהגה"צ ר' מתתיהו, ובת יבלחט"א האדמו"ר מספינקא | אביה, חמיה, בעלה, אחיה, גיסה, ביכו אותה מרורים בקול נהי ומספד מר במסע ההלוויה | תיעוד דומע (דיין האמת)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת בית צדיקים - שמחת ארוסי נכד הפוסק החסידי מבארא פארק האדמו"ר מסערדאהעלי, בן לבנו הרה"צ שלמה זלמן כ"ץ, חתן הרה"ח ר' שלמה ווייס, עב"ג הכלה בת הרה"ג זלמן לייב הורביץ, בן האדמו"ר מספינקא, וחתן האדמו"ר מגאלאנטא (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת נשואי בן הרה"צ ר' אליעזר כהנא מספינקא בן האדמו"ר מספינקא ירושלים זצ"ל, עב"ג הכלה בת הרה"צ ישראל מונדרר בן האדמו"ר מקאסוב זצ"ל וחתן הרה"צ חיים שלמה רוטנברג |השמחה אשר הרקיעה שחקים התקיימה באולמי הכרמים בבית שמש בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים מבני המשפחה והעיר | גלריה מרהיבה (חסידים)