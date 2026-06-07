הסוד המשפחתי המוסתר שהוליד ספר בן 800 עמודים | הסופר, הרב מוישה גוטמן בראיון על ספרו החדש שעוסק בנושא הכי כאוב ורגיש | איך זה שדווקא הוצאה חילונית הוציאה אותו ומה הם ביקשו שיסיר | ריאיון לא שגרתי ומרתק (דבר השבוע)
משה מנס בתוכנית יומית שסוגרת לכם את הפינות לקראת פסח: איך תספרו את הילדים לבד בבית? כל הידע המקצועי וההלכתי | למה כדאי לכם להתחיל לקפוץ בחבל כבר היום ואיך תעשו תעלולים, ומה בקע במדגרה הביתית? | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
ספרו של הגאון רבי אברהם מונסונייגו זצ"ל , "שיורי מצוה", אוצר בתוכו חידושים רבים על סדר תורה, נביאים וכתובים - בפשט רמז דרש וסוד | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ספרו של רבי שלמה קלוגר, "האלף לך שלמה", אוצר בתוכו שאלות ותשובות וחידושים רבים בתחומים שונים, פסקי הלכה בסוגיות סבוכות ותשובות בענייני מנהגים - הכל על סדר השו"ע | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ספרו של דייל קארנגי ממשיך להיות רב מכר עשרות שנים לאחר שהוא נכתב, על מה מדובר ואיך יוצרים שינוי | בראיון במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' שיתף גלעד נוימן טיפים מעשיים ופרקטים לכל אחד |דוגמאות מהחיים וסיפורים מהישיבה (השפעה)
ספרו של הגאון רבי יוסף שאול הלוי נתנזון, שו"ת שואל ומשיב, אוצר בתוכו פסקי הלכה בכל חלקי השולחן ערוך כשהתשובות מלאות בבקיאות אדירה וחדות פסיקה | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ספרו של רבי אליהו הכהן, שבט מוסר, אוצר בתוכו דברי מוסר והשקפה נפלאים, החל מהכוונה בדרכי עבודת ה' ועד לעצות מעשיות כנגד מפריעים רבים שקמים לאדם למונעו מקיום מצוות התורה | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
בספרו 'נחלת אבות' מונה האברבנאל את ארבעה עשר השורשים של תחיית המתים | כיצד יקומו המתים, מתי תהיה התחייה והאם ישנו מוות נוסף לאחר הקימה? כל זאת כשהוא תולה כל מקור לשורש בדברי התנא רבי אלעזר במשנה באבות - 'הילודים למות והמתים להחיות' (יהדות)
החיד"א, שהיה שד"ר עבור בני חברון במשך כמה שנים, ערך את סיפור מסעותיו בחיבור בשם 'מעגל טוב' | מהי הסיבה שכתב החיד"א את הספר? היכן היה ובאילו שנים? וגם, מתי ראה לראשונה פיל ומה היתה דעתו עליו? | ואלה מסעי (היסטוריה)
ספרו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש אוצר בתוכו אוצר של טעמי המצוות ומשנה סדורה של הבנה מעמיקה בכל ציווי וציווי של הקב"ה כשהכל מחולק לשישה חלקים עיקריים | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
אלפי צרפתים ניסו לפצח סדרת חידות מורכבת שפורסמה ב-1993 והובילה לפסל יקר ערך | המוצא המאושר פיענח את התעלומה וגילה את ההעתק הקבור באדמה, שהקנה לו את הזכות לקבל את הינשוף המקורי העשוי זהב, כסף ויהלומים בשווי 165 אלף דולר | יוצר החידה לא זכה לראות את הפתרון: הוא נפטר ב-2009 (מעניין)