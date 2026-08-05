עיתונאים בלגים שניסו ככל הנראה לייצר אווירת רחמים סביב המהגרים הבלתי חוקיים שפרצו לסאוטה בספרד, נתפסו על חם בשעה שניסו לביים סצנה סביב ילד מרוקאי | אלא שמצלמה שתיעדה הכל מהצד, קלטה את התרמית - והסרטון התפוצץ ברשתות (בעולם)
מספר ההרוגים בקרב מהגרים שניסו לחצות את הגבול לספרד ממשיך לעלות, כאשר גופות נוספות נמצאו בימים האחרונים | לפי הדיווחים במדינה, לא פחות מ-72 בני אדם נהרגו כאשר ניסו לחצות את הגבול, חלק בטביעה בים התיכון ואחרים כאשר נמחצו למוות על שובר הגלים (בעולם)
מאות מהגרים ממרוקו ומאלג'יריה פרצו היום את גדר הגבול של המובלעת הספרדית סאוטה ונכנסו לשטח האירופי ללא כל פיקוח | האירוע התרחש לאחר עומס כבד שנוצר באזור בימים האחרונים, אשר הוביל לקריסת מערכי האבטחה המקומיים | בתיעוד נראים השוטרים עומדים במקום, חסרי יכולת או רצון למנוע את הכיבוש (חדשות)
מה הנחה נתניהו את צה"ל לעשות ביהודה ושומרון | האם חוק הקפאת מעצרי בחורי הישיבות בדרך לביטול בבג"ץ | גל שריפות ענק באירופה | נשיא סוריה מדבר על הסכם עם ישראל | הצצה בלעדית לפרק הבא של "פרויקט אפס" | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
כ-55,000 תושבים נוספים פונו במהלך הלילה מאזור בורדו • השריפות כילו שטח פי 4 מפריז, 240 בתים נהרסו ו-75 כבאים נפגעו | "המצב ללא שליטה" | העיר הגדולה בורדו מאוימת מלהבות הענק, שהתקרבו למרחק של קילומטרים בודדים בלבד | מהדורות החדשות בצרפת בשידורים מיוחדים בעקבות המצב (בעולם)
דרמה מותחת שהסתיימה בטרגדיה רפואית: שני אוהדים ארגנטינאים, בני 67 ו-88, מתו אמש מאירועי לב קשים במהלך צפייה במשחק גמר המונדיאל הסוער בין ארגנטינה לספרד. אוהד נוסף, בן 72, מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבואנוס איירס לאחר שסבל ממצוקה נשימתית וכאבים בחזה. בעולם הרפואה שבים ומזהירים מפני ההשלכות הבריאותיות המסוכנות של מתח נפשי קיצוני בזמן אירועי ספורט גדולים.
משמרות המהפכה מפרסמים לפני זמן קצר תיעוד משיגור הטילים לבסיסים אמריקניים במפרץ • עיתון משטרי קורא להכריז על טראמפ כבן מוות ולהציב פרס כספי למי שירצח אותו | "הנקמה בטראמפ ובנתניהו היא חלק מיעדי המהפכה" | וגם: ההוראה הדרמטית של הנשיא טראמפ בנוגע לספרד (חדשות בעולם)