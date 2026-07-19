בעיצומם של ימי האבל על חורבן המקדש, יצא מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בקריאה נחרצת לשמור על ניקיון הגוף ועל כבוד הבריות, תוך ביקורת על חומרות מיותרות | בדרשתו הבהיר הרב כי ההלכה המקורית אינה אוסרת רחיצה בתשעת הימים, והדגיש את הפער בין המנהגים לבין שורת הדין (חדשות בארץ)
ירון זליכה בראיון מה הוא יעשה אם לא יעבור את אחוז החסימה בישורת האחרונה - והאם הוא מעדיף כלכלה או גיוס? | ישראל כהן מ'קול ברמה' זועק בריאיון: למה הנציגים הספרדים מביאים לאירועים רק זמרים אשכנזים? • צפו בתוכנית (דבר ראשון)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת בין המצרים: ההבדל בין האשכנזים לספרדים באיסור התספורת, והאם ספרדים שלומדים בישיבה אשכנזית, יכולים להסתפר ולהתגלח? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בשיחה ארוכה בפודקאסט "המוג'ו" של בן בן ברוך, שירטט ד"ר אבישי בן חיים את דמותו של מרן לא רק כפוסק הלכה, אלא כאדריכל של אהבה ומתינות ספרדית | הרב עובדיה היה המרפא לשסעים העמוקים בחברה הישראלית (חדשות בארץ)
"התוכנית הייתה להתנתק מהמשפחה, מהקהילה ומהחברים, בשביל להתחיל פרק חדש לגמרי בחיים: להיות חלק מהמיינסטרים החרדי. "המיינסטרים החרדי", מבחינתם, היה שם קוד לאשכנזים" | סיפורה של נערה בשידוכים עם סוד שמור (זוגיות)
האם המיתוס על המגזר החרדי שחי על הלוואות עומד להתרסק? למה החסידים לווים פחות מהליטאים, כמה באמת עולה לחתן ילדים, והאם השילוב בין הגמ"ח המרכזי לשוק ההון הוא גאונות פיננסית או סכנה מוחשית? צפו בפאנל המלא של "סופר דאטה" וגלו את כל התשובות.
ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)
קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הבדלי הפסיקה בין ספרדים לאשכנזים בפסח: כלי זכוכית, נותן טעם לפגם, חוזר וניעור, והאם קטניות הם חמץ? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בתום שלוש שנות כהונת ממשלת "ימין על מלא מלא" - האם רה"מ נתניהו הפך לנטל עבור הציבור החרדי? האם לדעתך בממשלת מרכז-שמאל יהיה קל יותר להגיע לפתרון ב'חוק הגיוס'? והאם המשטרה הצבאית ממוקדת בלעצור רק את בני עדות המזרח? | פאנל מקיף באולפני 'כיכר' עם כל הנתונים הדרמטיים (סופר דאטה)
עונת החורף ממשמשת ובאה – ובנוסח התפילה אנו כבר אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם | פולמוס עתיק יומין ניטש אודות מילת ‘הגשם’ האם יש לאומרה בסגול או בקמץ | כיצד אנו הנוהגים ומי הם צדדי המחלוקת? (יהדות ואקטואליה)
לרגל
יום פטירתו של הגאון הירושלמי רבי יוסף
מרדכי הלוי זצ"ל,
אב
בית דין של העדה הספרדית,
שתאריך
פטירתו חל בט"ו
אלול – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של איש חי רב פעלים הקים עולה של תורה
ומצוות בעיר הקודש |
ט’
קבין של חכמה (יהדות
ואקטואליה)
הגזענות על כל תחלואיה, היא אינה נחלתם הבלעדית של בני הדורות האחרונים. יחסי אשכנזים וספרדים בארץ ישראל חוו עליות ומורדות, שניצניהם לבלבו עוד בתחילת היישוב היהודי בירושלים | מתי חשדו הערבים שהאשכנזים אינם יהודים, וכיצד נשבר 'מונופול-החלוקה' הארצי-ישראלי? | אפליה מאז ולתמיד (מגזין כיכר)
בהמשך לטענות על כך כי האכיפה מתמקדת בעיקר בתלמידי הישיבות הספרדיות ובבעלי תשובה, צפו בתיעוד מהארכיון, בו נצפה האדמו"ר מסאסוב מתריע על אפליה הנ"ל, בהצהירו נאמנה: בהגיע השעה, לא יגייסו לא את רוקח ולא את טייטלבוים, אלא את בוזלגו • צפו בדברים (חרדים)
ימי בין המצרים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • תספורת: האם בחילוקי המנהגים בין הספרדים לאשכנזים, יש איסור "לא תתגודדו"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ימים אלו נקראים בקורות עם
ישראל ימי ‘בין המצרים’ |
מדוע ימי אלו כה עצובים
ומה ההלכות שנהגו הימים אלו |
על הסכנה ביציאה לטיולים
וההימנעות מדברים המשמחים |
ההלכות והנהגים לבני
ספרד ואשכנז (יהדות
ואקטואליה)
'חכם מה הוא אומר': הרב יצחק שוראקי, רבה של קהילת יד רמה בבית וגן, מאיר את דמותו של החכם הספרדי המסורתי בשלושת יסודותיו - תורה הנוגעת בכל תחומי החיים, עבודה המחברת בין הלכה וקהילה, וגמילות חסדים המושרשת בהבנה עמוקה של צרכי הציבור | ראיון חג מרומם העוסקת ברב כראש קהילה וכאדם האמון על טובת הציבור שתחתיו תוך הכרה טבע האדם ובעולם. 'העדות החוקים והמשפטים' (יהדות)
בשעות אחר הצהריים, מחר, על פני הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא, תערך עצרת ענק נגד גזירת הגיוס בראשות גדולי התורה הספרדים, ובמעמד ראש הישיבה הגר"ש צדקה | הראשל"צ הגרש"מ עמאר, יוצא לראשונה בקריאה להשתתף בעצרת (חרדים)
זה כבר לא "הפלג": עצרת ענק נגד הגיוס - בירושלים | גפני אומר את האמת בכנסת: אין דבר כזה עם יהודי בלי לומדי תורה | החות'ים נגד גור; וגם - למה האדמו"ר לא רוצה לבוא לאורה? | מבחן מזומנים וחמור באולם: סיקור האירוע הנגידים לא לוקחים סיכון: ועד הישיבות מחמיר את הנהלים (מעייריב)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': סיקור מחסימת צירי התנועה על ידי מתנגדי העסקה, הגזענות במוסדות החינוך והתביעה המשפטית, הקנס המגוחך וגזר הדין של יזמית הונאת הפונזי מתחום הנדל"ן והפרסומת ההזויה של חברת התעופה | וגם: איך אירוע לטובת המהגרים פגע בתיאטרון הצרפתי? (דבר ראשון)