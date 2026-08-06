כינוס דרמטי במושב אורה: האם אגודת ישראל תתנגד לחוק הגיוס? - סיקור נרחב | המצוד אחר עריקים ספרדים נמשך: תלמיד ישיבת כסא רחמים נלכד בביתו | תחת מעטה סודיות: כל הפרטים על העיר החדשה של חסידי בעלזא בארה"ב | אין דברים כאלה: גילויי אמונה של בעלי המאפיות בארה"ב מסעירים את העולם היהודי | השוויצרים יכולים לטלטל: בשורת ענק ליהודי ציריך | בפוניבז' משוכנעים: צמד החשודים בגניבה - מנסים לערער את אמינותו של חשין | היועמ"שית מסתבכת? התיעוד של שרון אפק מדליק את המפה הימנית (מעייריב)
משבר הסמינרים בבית שמש מוציא מגפני אמירה שנויה במחלוקת, וגורר עקיצה משובחת מש"ס | הציבור לא פרייאר - וזה מה שחושבים בוחרי ש"ס על המפלגה שלהם בנושא הרישום האזורי | בפעם השמינית בחייה: הרבנית המיוחסת תשב שבעה - הפעם על בתה אשת האדמו"ר | הדרמה בבעלזא: לראשונה - מניין נוסף בימים הנוראים בהיכל הטישים | שו"ת חינוך ושיחת פתיחה בישיבת 'כהנא' בפתח תקווה - עם ראש ישיבת חברון | כשכל מסכת בבא קמא מתקבצת לשאלה הלכתית - בגלל אברך שגרם לתאונה עם רכבו המושבת (מעייריב)
ברוב פאר והדר נחוגה בקול רינה ותודה והמון חוגג מעמד 'הכנסת ספר תורה' אל היכל ביהמ"ד סקווירא בבית שמש, נדבת ליבו הטוב של הנה"ח ר' שלום פנחס מושקוביץ משיכון סקווירא | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו בכורו של האדמו"ר מסקווירא, וחתנו של האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זי"ע (חסידים)
תאונת דרכים קטלנית בכביש מהיר סמוך לעיירת מונסי שבניו יורק גבתה את חייה של ילדה חרדית בת 4 ופצעה קשה אברך חסידי ושני ילדים נוספים. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתם | מסע הלוויית הילדה תצא מבית האדמו"ר מסקווירא בשעה הקרובה (דיין האמת)
אבל כבד בשיכון סקווירא, במהלך יו"ט שבועות נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' ישראל בנימין ברגר ז"ל, מדמויות ההוד בחסידות סקווירא ומקורבי האדמו"ר, נפטר בגיל 63 לאחר מחלה קשה. הוא היה ידוע כאדם תמים ופרוש שלמד ספרי חסידות בשקיקה, ושימש בקודש את בנו של האדמו"ר | נטמן ביו"ט שני, ביום היארצייט של אמו ע"ה (דיין האמת)
בירת העירוב העולמי חווה טלטלה - סיקור נרחב | ישיבת תל ציון זוכה למכתב תמיכה חריג מחבר המועצת | דרמה בגואטמלה: 160 קטינים חולצו ממתחם "לב טהור" | מבוגרים וחוצניקים תחילה: סדרי ההדלקות בחסידות גור | טסלה? לא בסקווירא! נחשפו ההוראות החדשות (מעייריב)
לקראת שבת פרסם "בית דין צדק לענייני טכנלוגיה" של חסידי סקווירא, מודעה "להסיר מכשול", לפני רכישת רכב חדש | הם קראו לבדוק היטב לפני הקניה באם הרכב מחובר לאינטרנט ללא סינון, ואם כן - להעדיף לא לרכוש | המודעה המלאה (חסידים)
מעמד התפילה המיוחד בישיבת מיר - סיקור ותיעוד | "רק בקריאה ראשונה" - סיקור נרחב מהדרמה הפוליטית במפלגות החרדיות | אחרי הוראת היועמ"שית - צה"ל ישלח את הצווים כבר בשבוע הבא | מכל העדות והחוגים - סיקור נרחב מהחתונה הגדולה באווניו (מעייריב)
קהל רב נטל חלק בשמחת נשואי נכדת זקן אדמור"י בית רוז'ין האדמו"ר מקאפיטשניץ, הכלה בת לבנו הרה"צ רבי אברהם יעקב פלינטנשטיין, חתן האדמו"ר מאלכסנדר, עב"ג החתן בן אב"ד טריסק, נכד הגה"צ רבי יוחנן וואזנר אב"ד סקווירא מונטריאול | בשמחה השתתפו אדמורי"ם ורבנים מבני משפחת המלוכה שבאו לחלות פני המחותנים הרמים | החתן אשר משתייך לחסידות סקווירא, לבש מגפיים בעידן שמחה כנהוג בחצר קודשם בשבתות ובימים טובים (חסידים)
פיגוע דקירה בנווה יעקב, מסקנות דרמטיות מאסון מירון, סיקור מוניציפלי נרחב לקראת הסיבוב השני בבחירות בבית שמש ובחיפה, הבשורה המשמחת לחסידי תולדות אהרון, סיום הש"ס בישיבת חמד לע"נ רה"י והממשיך בסיגעט (מעייריב)