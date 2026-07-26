סיפורו המדהים של קופי אופה, שהכריז על עצמו כמלך "ממלכת קובאלה" וניהל מאבק משפטי מול הרשויות הסקוטיות על קרקעות ביערות ג'דבורג מגיע לסיומו | מטענות על אדמות גנובות מלפני 400 שנה ועד לגירוש הסופי בחזרה לגאנה (חדשות בעולם)
טירה נטושה במשך שנים ארוכות באי הסקוטי ראם הוצעה לאחרונה למכירה במחיר התחלתי מצחיק של 750 אלף ליש״ט - קצת יותר מ-3 מיליון שקל | הטירה משתרעת על שטח של כ־2,787 מ"ר וכוללת 20 חדרי שינה, שבעה חללי אירוח מרכזיים, גן מוקף חומה ועיצובי פנים מפוארים שנותרו כמעט ללא שינוי (בעולם)
תשעה קבין של מסתורין נטלה ירושלים וכולם טמונים באדמת הר-הבית | מערות מסתור, יותר מ-49 בורות מים ותעלות מפותלות, כל אלו תועדו בידי צייר חזית בצבעים מלאי חיים | לפני 150 שנה, ויליאם סימפסון היה שם וזחל כל הדרך לצדו של המהנדס המלכותי צ'ארלס וורן וחוקרים נוספים ושירבט כמטיב היכולת| "ירושלים של מכחול" (מגזין כיכר)
דונלד
טראמפ ביקר בסקוטלנד למשך חמישה ימים,
בהם נפגש עם ראש ממשלת
בריטניה ודן בסוגיות גלובליות מרכזיות | לצד הפגישות הפוליטיות,
ניצל טראמפ את ההזדמנות
לביקור בנכסי הגולף היוקרתיים שבבעלותו
בטרנברי ואברדין (מעניין)