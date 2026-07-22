נתוני סקרים חדשים על הפופולריות של הנשיא מציגים תמונה קשה עבור הממשל | מדדי התמיכה בוושינגטון פוסט ובסי-אן-בי-סי נותרים בשפל בשלב זה של הכהונה השנייה | בהשוואה היסטורית רושם הנשיא נתונים נמוכים באופן היסטורי בקרב מצביעים עצמאיים לקראת בחירות האמצע (חדשות)
יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר הכנסת לשעבר מודיע על פרישה מהמרוץ בפריימריז בליכוד ועל יציאה לדרך עצמאית. המטרה: מפלגת ימין ציונית חדשה עם דמויות פוליטיות מהימין השמרני כמו אילת שקד| מועמדים נוספים: עליזה בלוך וחגי לובר| ההכרזה הרשמית בתוך שבועיים (פוליטי)
האם הציבור החרדי מהמר על חייו בשם האמונה, או שהתקשורת המציאה "פייק ניוז" על הזלזול במקלטים? | סקר "סופר דאטה" חושף נתונים שיהפכו לכם את הבטן: מי מאמין שהתורה מגינה גם מול טילים בליסטיים, מדוע אברך ממוצע חסין לחרדות שמשגעות את המדינה, ומה קרה כשדובר פיקוד העורף נתקל ב"קיר הברזל" של עולם הישיבות? | פאנל המומחים עם כל הנתונים (אולפן כיכר)
אחרי עשורים של יציבות כפויה, הנתונים המדאיגים מתוך רוסיה מצביעים על שבירת ה"חוזה" בין הנשיא לעמו | כשהכיס מתרוקן והחופש הדיגיטלי נרמס, אפילו מנגנוני התעמולה המשומנים ביותר כבר לא יכולים להסתיר את הזעם המבעבע ברחובות (חדשות בעולם)
משמרת הגבולות: האם הציבור החרדי הפך לנצי יותר מהממשלה, והאם האמון המפתיע בצמרת צה"ל יחזיק מעמד גם ביום שאחרי חוק הגיוס? האם הציבור החרדי נותן אשראי פתוח ללובשי המדים על חשבון האמון בדרעי, גפני ופורוש? וגם: הקרע המגזרי בין הליטאים לספרדים בשאלת "הפלת המשטר" באיראן | פאנל "סופר דאטה" בכיכר השבת מנתח את הנתונים המרתקים שיגרמו לכם לחשב מסלול מחדש (אולפן כיכר)
האם השלום עם לבנון נמצא מעבר לפינה? סקר חדש ומסקרן שנערך בלבנון חושף כי למרות המלחמה והאיומים, הרחוב הלבנוני רחוק מלהיות מאוחד נגד ישראל | בעוד חיזבאללה ממשיך בלוחמה, נראה כי אחוז ניכר מהאזרחים כמהים דווקא לנורמליזציה וליציבות (העולם הערבי)
יאיר לפיד הודיע על הצטרפותו של נועם תיבון למפלגת יש עתיד. המהלך מהווה ניסיון לחזק את מפלגת יש עתיד באמצעות גיוס דמות ביטחונית שתעמוד בצמרת הרשימה לכנסת | בכל הסקרים האחרונים מפלגתו של לפיד נמצאת קרוב לאחוז החסימה (פוליטי)
61% לא מרוצים מההתנהלות בנושא הגיוס, 72% סבורים שהפוליטיקאים לא שקופים כלפי הציבור שלהם, ו-56% דורשים פריימריז | הרב אברהם וובר חושב שלא הייתה להם דרך אחרת וישי כהן תוקף על התוצאה ועל הדרך| הרב טבילה כואב על מצב החינוך ווידרמן מסביר מי חכם | ההבדל בין חסידים וליטאים ועל מה כועסים הספרדים (סופר-דאטה)
סקר
חדש של המרכז
הפלסטיני למדיניות וסקרים מראה
ירידה בתמיכה בחמאס ובמתקפת 7
באוקטובר,
בעזה וביהודה
ושומרון | כמחצית
מתושבי עזה מוכנים לפנות לישראל בבקשה
לסיוע על מנת לעזוב את הרצועה למדינה אחרת | בעוד תוכנית טראמפ מתעכבת בניסיון למצוא מדינות מארחות, ייתכן שמצד הפלסטינים לא תהיה יותר התנגדות גורפת למהלך (חדשות
בארץ)
בתום שבוע סוער שחוו אזרחי ישראל נוכח הדיווחים המשתנים סביב עסקת חטופים, והוויכוח הפנימי סביב התמיכה בעסקה ומחיריה, האמון הציבורי בנבחרי הציבור עמד הערב (חמישי) למבחן בסקרי המנדטים | כל המספרים (פוליטי)