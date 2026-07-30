בפיקוח הרבנות הצבאית, ארגון זק"א ובשיתוף משרד החוץ וההסתדרות הציונית, הועלו מסרביה עצמותיהם של שמעון ליב ורבקה הרצל. הם יובאו לקבורה ממלכתית בהר הרצל 77 שנה לאחר שחוזה המדינה הובא למנוחות בישראל |צפו בריאיון עם יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית (בארץ)
תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח ובעלי תשובה נעצרים בערים מעורבות, בעוד שבערים חרדיות לא נרשמו מעצרים | סמוטריץ' מציג 3,400 יחידות דיור חדשות במיקום אסטרטגי | ראש המוסד - מנסה לקדם עסקה כוללת מול חמאס לסיום המלחמה | רעננה מובילה בשכר, מודיעין עילית בתחתית | צפו (היום בכיכר)
שרוליק איינהורן מקורבו של ראש הממשלה, נחקר בסרביה והכחיש את המיוחס לו: "פעלתי מתוך הבנה שהחומר שהגיע אליו (פלדשטיין) הגיע באישור וביוזמת משרד ראש הממשלה" | בנוסף הודה איינהרון, כי ניסח מסמך שכלל מסרים לטובת שיפור תדמיתה של קטר בישראל (משפט)
בצעד חריג, חוקרי לה"ב 433 יצאו השבוע לסרביה לחיקור דין של שרוליק איינהורן | החיקור צפוי להיות במשך כמה ימים בנוכחות חוקר סרבי וחוקר ישראלי| איינהורן חשוד בפרשות הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון "בילד" הגרמני, וקבלת כספים עבור קמפיין תודעה לטובת קטר בפרשת 'קטארגייט' (משפט)
ברקע ההתפתחויות בפרשת "קטאר גייט", הערב מתפרסם כי מקורבו של נתניהו, ישראל אינהרון ניהל בתקופה האחרונה מו"מ עם הפרקליטות | אינהרון הציב מספר דרישות, ואף הסכים לחזור לישראל, אך המו"מ התפוצץ (חדשות, משפט)
עיתונאים ואזרחים שנחקרו על ידי הרשויות והמשטרה בסרביה גילו מיד לאחר מעצרם שהטלפון הסלולארי שלהם נפרץ | לפי הדיווח, התוכנה שסייעה לכאורה לרשויות לפרוץ לטלפונים הניידים היא תוכנה ישראלית שמסוגלת לפרוץ את ההגנה ההרמטית של מכשירי הטלפון (חדשות, בעולם)
ראשי ממשלת בריטניה וצרפת מפעילים לחץ על ישראל וארה"ב ליזום הפסקת אש מול חיזבאללה והסדר מדיני שישיב את השקט לאזור המזרח התיכון | מלשכת רה"מ נמסר הלילה כי הדיונים על כך יימשכו בימים הקרובים, ממשלת ישראל מעריכה את מאמצי ההרגעה (חדשות)
אחרי שבצבא סרביה העלו כוננות בעקבות התדרדרות המצב בקוסבו, גם בנאט"ו החליטו לשלוח כוחות בניסיון להרגיע את הרוחות באיזור הבלקני המתוח | בסקירה מיוחדת עשינו סדר: על מה ולמה העימות, והאם אנחנו בדרך למלחמה נוספת? (חדשות בעולם)