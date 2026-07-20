שורת קצינים בחיל האוויר שהושעו משירות מילואים מכיוון שחתמו על מכתב שקורא לסיום המלחמה, ועתרו לבג״ץ - קיבלו תשובה ממפקד חיל האוויר אלוף תומר בר כי החליט "שאין מניעה להשיבם לשירות לאחר שהמלחמה נגמרה" (צבא)
כשהוויכוח על גיוס ושוויון בנטל חוזר לסדר היום, מוטב שנזכור היטב מי היו אלו שסללו את הדרך להפיכת השירות הצבאי לעניין של בחירה פוליטית | תחת הכסות של מאבק פוליטי נגד הרפורמה המשפטית, הפכה הסרבנות ההמונית לכלי ניגוח לגיטימי, וקריאות להפסקת שירות מילואים הוצגו כמעשה גבורה אזרחי. (טור דעה)
איש התקשורת ינון מגל פרסם צילום מתוך כנס לקציני צה"ל שצפוי להתקיים על ידי "מרכז דדו לחשיבה צבאית בין - תחומית" בבסיס גלילות, אשר בין המרצים בכנס ישנם פעיל מחאה בולט ואיש שמאל פרוגרסיבי | דובר צה"ל: "עובדים בשיתוף כלל מכוני המחקר הרלוונטיים, מכל קשת העמדות" (צבא, פוליטי)
מכתב מחאה של טייסים פעילים ושאינם שפורסם הבוקר, בו גוללו הנ"ל את רצונם לסיום המלחמה ושיבת החטופים, עורר ביקורת עזה בישראל | הרמטכ"ל קיבל החלטה: כל מי שחתם ונמצא בשירות פעיל - מודח מפעילות מבצעית | גם ראש הממשלה גינה את האירוע וכינה את הטייסים "סרבנים בלשון מכובסת" (צבא)
אנשי מילואים בחיל האוויר ניסחו מכתב בדרישה להשבת החטופים שעלול להתפרש כסרבנות | במכתב נאמר: "אנו, דורשים את השבת החטופים הביתה ללא דיחוי, גם במחיר הפסקת הלחימה באופן מיידי" | בהמשך נכתב: "אנו קוראים לכל אזרחי ישראל להתגייס לפעולה" (צבא)
ח"כ גנץ השתתף היום בהפגנת השמאל מחוץ לכנסת, במהלך ההפגנה נשמעו לעברו קריאות בוגד, והאחרון נצפה זועם על האמירות | לאחר מכן הגיב: "הקומץ הקיצוני הזה, מסוכן לא פחות מהקיצוניים בצד השני" גולן הגיב לו: "המפגינים הם אוהבי ישראל" (פוליטי)
ממשיכים בקו כמו לפני פרוץ המלחמה: פרקליט המדינה לשעבר, בזמן ראשי הממשלה אולמרט ונתניהו, קרא במהלך השבת לטייסים לסרב לשרת, למרות שהותקף סירב לחזור בו | רה"מ, הנשיא, שר הביטחון ושר החוץ הוציאו הודעות גינוי (חדשות, פוליטי)
לאחר שפורסם כי אל"מ חזי נחמה הודח משירות הצבא מכיוון שמתח ביקורת על תפקוד הצבא, ובמקביל פעיל המחאה רון שרף נותר בתפקידו, עמית סגל עולה להתקפה | לדבריו, דובר צה"ל אינו משיב אם מי שהוביל את מהלך הסרבנות בצה"ל עדין משרת בתפקידו - משום שהוא חפץ להגן עליו (פוליטי, מדיני)