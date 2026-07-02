דודי קפלר מספר לאן הוא טס, והאם כל מה שנוצץ זהב? איתמר בבי על החרטות, על העבר והתוכניות לעתיד | וגם: הסרטון שמסעיר את הרשת והענישה הקולקטיבית על הציבור החרדי. ואיך נמנעים מאסונות בין הזמנים? ''כשיש ספק אין ספק'' | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)
היוצרת החרדית טלי אברהמי על הפרובוקטור ה"נאור" שהגיע להפריע לאירוע הנשים | ישי כהן חושף את האמירה הדרמטית של הגר"ד לנדו | האם מודעות 'הוסרה ההשגחה' הם סחיטה כלכלית מרושעת? | תיעוד מטורף: המפק"צ חשד ושלח את הכלב שגילה את המחבלים (דבר ראשון)
איך שיחת טלפון ממקסיקו הולידה סרט דוקומנטרי שגורם ליהודים בתפוצות להניח תפילין? | מה גילה במאי שמאלני ופציפיסט כשראיין 40 ממשפחות ילדי תימן? | ולמה האנטישמיות החדשה היא בעצם ברכה במסווה? | צפו בריאיון המלא והציורי של יוסף בראומן לאלי גוטהלף באולפן 'כיכר FM', שייקח אתכם למסע עמוק מלב תל אביב ועד לפסגת האמת היהודית. (כיכר FM)
דווקא בתקופה מורכבת, בצל המצב הביטחוני והקיפאון בענף יהודה גרובייס בוחר לא לעצור – ומשיק את “הנוסחה”, מיני סדרת דרמה על אמונה, רפואה וניסיון קשה המעמיד בחור ישיבה במבחן, 'הנוסחה' יועדה להקרנות, ובעקבות המצב הביטחוני 'גרובייס הפקות' מחליטים לא לתת למלחמה לעצור ולהוציא את הסרט באתר שלהם לצפיה ישירה grovais.com. במקביל למעט מספר הקרנות שמתקיימות בשיתוף העיריות בהתאם להנחיות פיקוד העורף (תרבות, חרדים)
מי ששיחק את 'הדוב המרקד' בראיון חשוף באולפן | המפקד שגייס מאות חרדים לשלב ב' עונה לביקורת | האם הערים החרדיות בטוחות מבחינה ביטחונית? | ההפתעה שקיבלו הטכנאים האירנים בכור הסודי | רץ ברשת ופנינת הדף היומי (דבר ראשון)
אם אתם אוהבים דרמה היסטורית מותחת ומוקסמים משילוב בין טכנולוגיה לסיפור אנושי - אל תחמיצו את "מקבים" – הסרט החדש מבית 'כיכר השבת', שמביא את אור חנוכה והמורשת היהודית ישירות למסך שלכם | הסרט שנוצר בטכנולוגיית AI מחייה את אחד הרגעים ההירואיים בהיסטוריה היהודית | סיפור על אמונה עזה, קרבות עוצרי נשימה וחוויה יוצאת דופן | צפו (חנוכה)
יהודה גרובייס הוא שם נרדף למי שהקים ועמד מאחורי תעשיית הסרטים החרדית | כך שאם חשקה נפשכם ליצור סרטי חיזוק והתעלות, סיפורי צדיקים או קליפים של מוזיקה, זה הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת בדרך ליצירת אומנות מוצלחת | פינת הקולנוע מתוך התוכנית 'דבר ראשון' (אומנות)