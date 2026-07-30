מפלגתו של גדי איזנקוט אילצה את יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, למחוק סרטון בינה מלאכותית פרובוקטיבי לאחר שקיבל מכתב התרעה לפני תביעה משפטית, וזאת בשיא של מתיחות פוליטית קשה במיוחד ברשתות החברתיות (פוליטי מדיני)
ההפתעה: "בחיים לא חלמנו על שיתופים של אילון מאסק וטד קרוז. אמרנו 'נשים מוקש', וזה הפך לפצצת אטום" | התגובות: "קיבלתי צילומי מסך מתוך קבוצות מהשמאל" | יוצר סרטון "הביביסטים" שעורר סערה בערב החג מגיב (ברשת)
סערה ברשת בעקבות תיעוד שהעלתה עיתונאית חדשות 12, בו נראים נערים אוספים תרומות ל'הכנסת כלה' כשהם נחקרים בטון מלגלג על גיוס לצה"ל. לאחר ביקורת חריפה על פרסום פניו של קטין ללא טשטוש וטריקת דלת בוטה – הסרטון נמחק מהרשת |טויזר מסרה: "ניהלנו שיחה נעימה עם שני בני 18 שדפקו לנו על הדלת ושאלנו אותם למה הם לא מתגייסים". (בארץ)
שגב כלפון, שנחטף מהנובה וחזר לפני מעט יותר משבוע, חשף פרטים ראשונים משנתיים בשבי חמאס: המחבלים ניסו לכפות עליו להצטלם לסרטון תעמולה, הכו אותו בגלל שמו: "במנהרה אתה הופך להיות עכברוש, שום דבר מהחיים שהיו לך למעלה אין לך אותם" (חטופים)
החשבון המיוחס למוסד ברשת X פרסם תיעוד חריג מחתונת בתו של עלי שמחאני, בכיר משמרות המהפכה המקורב לחימנאי, בו נראות נשים ללא חיג'אב - בניגוד לחוקי איראן הנוקשים. הפרסום מעורר סערה ברפובליקה האסלאמית: "הרגתם אותו בלי לירות טיל" (העולם הערבי)
התרגשות באנגליה: גדולי הדור פתחו רשמית את המסע | סוער בגילה: תלמידות בית ספר נשארות בבית מחוסר מקום | איום חדש? צה" מאשר: איתרנו רקטות ששוגרו סמוך לכביש 443 | רבני ברסלב מתריעים: חובה להיזהר מחילול שבת - גם במחיר שמיעת שופר | חברי המועצת בסדרת סרטונים: היוזמה התקדימית לעריקים החרדים | לראשונה בתולדות הישיבה: 200 תלמידים יתפללו בסניף מרוחק | ליז'ענסק פינת מרוקו: כשהמשפיע החסידי פוגש תלמידי ישיבה ספרדית (מעייריב)
משפחתו של החטוף רום ברסלבסקי, פרסמה היום קטעים חדשים מהסרטון שפרסם הג'יהאד האיסלאמי המחזיק ברום ברצועת עזה | החטוף זעק: "אין לי חיים, אין לי מים, אין תרופות - אני אמות וישימו אותי בג'ורה של חול" זעק (חדשות)
שורדת השבי דניאלה גלבוע התייחסה לסרטון שפרסם חמאס עם החטוף אלקנה בוחבוט וסיפרה על החוויה הקשה של צילום סרטונים כאלה בשבי | "עשינו כל מה שהם רצו ומעבר, רק בשביל שיפרסמו סרטון ויראו שאנחנו בחיים" (חטופים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לסרטון שפרסם חמאס, בו התקבל אות חיים מאלקנה בוחבוט ויוסף חיים אוחנה - שני חטופים השוהים 535 ימים בשבי בעזה | "קשה לצפות בזה. אני רואה אותם, והלב שלי יוצא אליהם ועל משפחותיהם", אמר נתניהו | שורד השבי אוהד בן עמי ששהה עמם בשבי הגיב גם הוא לסרטון: "ברגעים אלה מקשים להם את תנאי השבי" (חדשות)
החמאס פרסם סרטון תעמולה חדש, בו מתקבל אות חיים מחטופים בעזה | בסרטון שהתפרסם נראים החטופים חיים מאלקנה בוחבוט, ויוסף חיים אוחנה כשהם חיים | הסרטון ותמונות ממנו יפורסמו רק לאחר אישור משפחות החטופים המופיעים בו (מדיני)
ארגון הטרור חמאס פרסם סרטון נוסף, הפעם של החטופה לירי אלבג, תצפיתנית ממוצב נחל עוז שנחטפה לרצועה בבוקר שמחת תורה | ממשפחתה של לירי נמסר כי היא במצב לא טוב, ומצבה הנפשי הקשה ניכר, וכי אסור לראש הממשלה ומקבלי ההחלטות לפספס את ההזדמנות הנוכחית להחזיר את כולם (חדשות, בארץ)
בסרטון שאורכו כמעט 3.5 דקות, מתן צנגאוקר מתייחס לתנאי השבי הקשים ואומר: "אין לנו סבון, התנאים כאן קשים | הוא מתייחס להתנהלות הממשלה וקורא לנתניהו לפעול לשחרור החטופים | מתן מגלה בקיאות יחסית והוא מתייחס לאמו תוך שהוא מצהיר: "אני עוקב אחרי הפעילות למעני" • הסרטון המלא והפרטים (אקטואליה)
שעות אחרי פרסום הסרטון שבו נראה בנה החטוף בעזה, אמרה האימא לנשיא המדינה: ״עברתי לילה ללא שינה. רואים שעידן עובר גיהנום, הוא זועק ועצוב בעיניים, אבל זה נתן לי המון כוח - עידן חיזק אותנו בקריאה שלו אלינו״ (חטופים)
ארגון הטרור חמאס פרסם היום אות חיים מהחטוף עידן אלכסנדר, חייל בודד מארה"ב שנחטף על ידי ארגון הטרור חמאס בשבעה באוקטובר | מהסרטון שפרסם חמאס נראה כי צולם אמש, יום שישי, מה שמוכיח לכאורה כי החייל עודנו בין החיים, 421 ימים לאחר תחילת המלחמה בשבעה באוקטובר (חדשות)