המשטרה בהודו חשפה רשת ענפה שפרצה למצלמות בבתי חולים, בתי ספר וחדרי שינה פרטיים • צילומים רגישים נמכרו תמורת עשרות שקלים, וחלקם שודרו בשידור חי למנויים • מומחים מזהירים: ליקויים באבטחת המצלמות מסכנים את הציבור (בעולם, טכנולוגיה)
נתניהו על הטרור הפסיכולוגי של החמאס: "ראיתי את סרטוני הזוועה של, רום ואביתר. צלצלתי למשפחות, וחיבקתי אותן" | "אני מבין בדיוק מה החמאס רוצה. הוא לא רוצה עסקה. הוא רוצה לשבור אותנו באמצעות סרטוני הזוועה האלה" (חדשות)
במהלך השבת ולאחר המתקפה האיראנית על ישראל, נרשם הרס רב לבתי מגורים, ולרכוש בכלל רחבי הארץ | באיזה ערים נפלו הטילים, איזה בניינים קרסו כמו מגדלי קלפים, ואיזה הרס נרשם - התיעודים והתמונות המלאות מכלל הזירות (חדשות)