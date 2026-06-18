בין הזמנים של חודש ניסן הוא בין הזמנים הארוך ביותר בעולם התורה - ולכבוד כך איצלה כץ, מגיש 'מעייריב', בריאיון מיוחד בתוכנית 'דבר ראשון' | מה בחורי הישיבות עושים בחופש ומה הדרך הנכונה לנוח? | מה המטלות שאשתו נתנה לו לפסח? | על המשבר של ההורים שרואים את הבן מתבטל, כיצד להתייחס לקושי ואיך מחנכים אותם לאחריות? | צפו בריאיון (ישיבות)
"יש לי ניסיון אחד שקשה לי לעמוד בו: 'אני אדם שאוהב לראות סרטים', אני כבר בגיל חמישים ושלוש ואני אומר לעצמי: 'עד מתי אני אתעסק בהבל שכזה?'. יש לי ילדים טובים וצדיקים ואני מסתכל לפעמים בעיניים שלהם ומרגיש שקרן ורמאי" | מה עושים במצב כזה? זה מה שענה לו מרדכי רוט (מגזין כיכר)
בחור ישיבה נורמטיבי נפל למרבה הצער בראיית סרטים אסורים, כל מה שהוא עשה - לא צלח והוא כבר לא האמין שיצליח להקים בית נאמן בישראל; היום, אותו בחור אברך צדיק - איך זה קרה? המטפל הרגשי מרדכי רוט בסיפור שנוגע לרבים (ישיבות)