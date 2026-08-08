צעירה הגיעה לאולפן לתוכנית שגרתית לחלוטין, מבלי לחשוד שחייה עומדים להשתנות בעקבות עין מקצועית אחת שצפתה בה מהספה בבית | רגע אחרי השידור, שיחת טלפון מטלטלת מהפקת התוכנית חשפה בפניה את מה שאף אחד באולפן לא ראה (חדשות בארץ)
לשכת ראש הממשלה פרסמה את הדו"ח הרפואי השנתי, ממנו עולה כי נתניהו עבר טיפולי הקרנות בעקבות גילוי מוקדם של גידול סרטני. בהצהרה מיוחדת הסביר נתניהו כי בחר לעכב את פרסום הדו"ח כדי למנוע תעמולת כזב איראנית בעיצומה של המלחמה (חדשות)
פול קונינגהאם, יזם טכנולוגי מסידני, הצליח להאט ואף לצמצם באופן דרמטי את גידול הסרטן של כלבתו באמצעות חיסון mRNA שפותח בעזרת ChatGPT ו-AlphaFold | הניסוי הייחודי, שנערך בשיתוף מוסדות מדע אוסטרליים, מציב תקווה חדשה ברפואה מותאמת אישית - תחילה לבעלי חיים, ואולי בקרוב גם לבני אדם (בריאות)
מחקר מקיף מאוניברסיטת הספורט של קלן בגרמניה ונתונים משלימים ממדינות נוספות מצביעים על כך שהשרירים עצמם פועלים כבלוטה אנדוקרינית - מפרישים חלבונים מיוחדים הנלחמים בתאי סרטן, בולמים את הזדקנות הגוף ומשפרים את תפקוד מערכות החיסון והחילוף החומרים (בריאות)
חג האילנות הגיע והשולחנות מתמלאים בפירות יבשים וצבעוניים, אך האם הכל באמת בריא? ד"ר צחי כנען דיאטן קליני ומומחה להרזיה ומטבוליזם וספורט בראיון מקצועי מקיף | מהו ה"סופר-פוד" האמיתי, למה אל לכם לפחד מסוכר הפירות והסוד שבצבעים (תהיה בריא - פרק 4)
האם החרדים עומדים להחרים את תנובה, ומה יקרה כשכולנו לא נשלם משכנתא? | למה לחתן זוג מיוחד? שיחה עם מנהלת המוסד | האם יש כייס ברכבת הקלה ומה קורה כשגנב נופל לידיו של אלוף ג'יו גיצו? | איך הגיע חנוכיה יקרה לרכב האלטע-זאכן | האם ממציא השיטה הפופולארית שם קץ לחייו וראיון חנוכה ביפן? (דבר ראשון)
רוצים ללכוד שיטפונות, לבקר בים הסוער? זו הדרך הבטוחה עבורכם | חוקר הדליקות לוקח אותנו אל אסון הכרמל בה כמעט נפגע בעצמו | דיווח ממוקדי אירועי הסופה 'ביירון' עם רשות הטבע והגנים | ועוד תוכן טוב ומשובח • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
פסולת בעלי חיים ימיים הופכת לחומר גלם מהפכני לרובוטים בי-היברידיים: חוקרי EPFL מנצלים שלדים חיצוניים של לנגוסטין שנשארו כדי לבנות זרועות אחיזה, סנפירים רובוטיים ומנגנונים קלי-משקל - צעד חדשני ברובוטיקה בת־קיימא המשלבת מחזור, הנדסה חכמה והשראה מעולם הטבע (בעולם)
בדיקות מעבדה שבוצעו עבור ארגון גרינפיס העלו כי פריטי לבוש של ענקית האופנה והשילוח הגלובלי שיין, שנרכשו בישראל, מכילים את רמות ה‑PFAS הגבוהות ביותר במדגם שנבדק בשמונה מדינות | בז'קט אחד שנשלח לישראל נמצאה חריגה של יותר מפי 3,000 מהתקן האירופי לחומרים אלה, הידועים כ"כימיקלים נצחיים" הקשורים לסרטן, לפגיעה בפוריות ולהפרעות גדילה בילדים |ארגוני סביבה קוראים להחמרת החקיקה שתגביל את שוק האופנה המהירה ותגן על הצרכנים (בריאות)