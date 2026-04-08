בעירה עזה פרצה אמש בספריית הישיבה ההיסטורית בירושלים • לוחמי האש פעלו במרוץ נגד הזמן למניעת התפשטות האש לקומות העליונות • למרות הנזק הכבד, האירוע הסתיים ללא נפגעים | חוקרי דליקות בוחנים את הנסיבות (חרדים)
הערב התקבל דיווח במוקד השומרים במודיעין עילית, על חדירה של 25 שב"חים באזור השער הצהוב, חלקם נלכדו ע״י הצבא | בשל החשש שישנם עוד נמלטים, מתנדבי השומרים סרקו את שטח הוואדי בעזרת מפעילי הרחפנים של יחידת הרחפנים לישראל שסרקו באמצעות רחפן טרמי (ביטחון)
אחר הצהריים החלו סריקות בעקבות חשש לטביעת אדם בנחל חברון, שהחלו לאחר שאותו אדם נראה מנסה לחלץ רכב ששקע במים סמוך למעבר מיתר - ונסחף בזרם העז | נכון לשעה זו הסריקות עדיין נמשכות, כאשר מזג האוויר באזור קר וגשום (בארץ)
בליל שבת זוהתה תנועה חשודה סמוך לגדר שכונת מעלה שומרון | בעקבות כך הוקפצו למקום כיתת הכוננות, כוחות צה"ל, הקב"ט, רבשצ"ים, גשש ומשטרת ישראל | במהלך הסריקות אותר באזור מרוחק יותר חפץ נוסף, שנחשד כמטען צינור ישן (צבא)