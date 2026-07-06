הכלכלה הדיגיטלית באיראן על סף קריסה: עסקים מקוונים מדווחים על צניחה של עד 50% במכירות וגלי פיטורים המוניים שמגיעים ל-60% מצוותי העובדים, וזאת בשל מגבלות אינטרנט קשות וחוסר בהירות שלטונית | המשבר הדיגיטלי מחריף את המצוקה הכללית ברחוב האיראני, כאשר המפוטרים נדחקים לעבודות דחק כמו שליחויות אופנועים בטהרן - שוק שגם הוא סובל ממיתון עמוק ומחוסר בהזמנות | הפרטים (חדשות)
ביותר מ־50 מדינות, אלפי אנשים קושרים אייפון לראש, מצלמים את עצמם מקפלים כביסה, שוטפים כלים וחותכים ירקות - ומספקים לתאגידי רובוטיקה את חומר הגלם הקריטי: וידאו אנושי של עבודות הבית היומיומיות | עבור כ־15 דולר לשעה במדינות מתפתחות, הם מתעדים כל תנועה וכל מחווה - כדי לספק מידע לרובוטים של העתיד (טכנולוגיה)
עובד לשעבר מצפון קוריאה חשף תנאי עבודה קשים במיוחד במסגרת תוכנית שליחת עובדים לחו״ל שמפעילה המדינה | "אין משא ומתן. אם לא עומדים במכסה, החוב עובר לחודש הבא. הגעת כדי להרוויח ויצאת בלי כלום", תיאר העובד (מעניין)
ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
המוח שלנו מוצף ב"רעש קוגניטיבי" - אינסוף התראות, טאבים פתוחים והחלטות קטנות ששואבות מאיתנו אנרגיה | שיטה פסיכולוגית חדשה מציע גישה אחרת: "מינימליזם פסיכולוגי" | לא מדובר רק בסדר על השולחן, אלא באסטרטגיה לצמצום מכוון של גירויים כדי להחזיר לעצמנו את השליטה בחיים (פסיכולוגיה)
דור שלם משנה את חוקי המשחק של עולם התעסוקה. זה לא שהם "עצלנים" או "לא רוצים לעבוד" - הם פשוט דורשים משהו שהדורות הקודמים הדחיקו: משמעות | דרך המשקפיים של הפסיכיאטר ויקטור פרנקל, חקר המשמעות בחיים ותיאוריות של מוטיבציה פנימית, מתברר שדווקא בעידן של עבודה היברידית וטכנולוגיית קצה, אנחנו חוזרים לשאלות הקיומיות העתיקות ביותר (פסיכולוגיה)
כולנו מרגישים לפעמים שהמחשב שלנו סוחב אותנו במקום שאנחנו סוחבים אותו. טעינה איטית, קבצים שמתקשים להיפתח או סתם הרגלים קטנים שמאטים את העבודה יכולים לגזול מאתנו שעות בחודש. החדשות הטובות? קיימות 3 הגדרות פשוטות במחשב שכל אחד יכול להגדיר בתוך דקות - ויחסכו לכם זמן רב מדי יום (טכנולוגיה)
מחקר חדש בוחן כיצד "עיבוד מידע חברתי" מעצב את שביעות הרצון שלנו במקום העבודה: האם המנהלים הם המקור המשפיע ביותר על התחושות שלנו, או שדווקא המילים של הקולגות בפינת הקפה הן אלו שקובעות אם נקום עם חיוך בבוקר? (פסיכולוגיה)
גאורי אגרוול – שותפה-מייסדת בחברת סטארט-אפ עוררה סערה ברשת, לאחר שנצפתה דקות ספורות לאחר סיום טקס החתונה עם מחשב נייד בידה, כשהיא עובדת על תיקון באג | הרגע החריג תועד בתמונה שצולמה באולם האירועים, ולא התקבל בעין יפה על ידי כל הנוכחים (בעולם)
אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, עובד לפי לוח זמנים קיצוני שמשלב פגישות עד חצות הלילה ותנומות כוח במשרד | פרטים חדשים שנחשפו על ידי בכיר לשעבר מציגים תמונה מפתיעה של מוסר עבודה דרקוני ויוצא דופן (חדשות בעולם)
בעולם שבו עבודה, יעילות ו"הספקים" הפכו למדד ערך, רבים מרגישים שהם חייבים לעשות יותר כדי להרגיש משמעותיים | אבל למעשה, דווקא העשייה הבלתי פוסקת עלולה לשחוק את תחושת הזהות, לפגוע ברווחה הנפשית ולהביא לריקנות (פסיכולוגיה)