ערב ראש השנה, שעות ספורות לפני התקדש החג, גאל נשיא בית הדין הגדול הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף עגונה מכבלי נישואיה לאחר 17 שנות מאבק | בעבודת עומק של יד ימינו רבי ישראל מאיר יונה, הסתיים הסיוט בגט מיידי (חרדים)
דרמה קורעת לב בבית הדין הרבני הסתיימה בשחרור אישה מעגינות קשה. הבעל, הסובל מסכיזופרניה וסמים, כפה חומרות מוקצנות, נעל את אשתו בבית ונמלט מבית חולים פסיכיאטרי. לאחר מצוד ומעצר ממושך בשב"ס, הוענק הגט המיוחל| כך הסתיים המעמד הדרמטי בבית הסוהר (חרדים)
פסק דין היסטורי בירושלים. גבר שסירב להעניק גט לאשתו במשך שלושים שנה חויב בפיצוי עתק של כ-4.7 מיליון שקלים. השופטת קבעה כי מדובר בפגיעה קיצונית בזכויות היסוד ובכבוד האישה לאורך עשורים של סבל (חוק ומשפט)
במהלך ביקור רשמי בארגנטינה, הגאון הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, נענה לפניית רבני הקהילה – ונפגש עם סרבן גט. לאחר שעות של שכנוע, ולמחרת עם סופר גיטין – ניתן גט כדת וכדין | מקורבים: "נס של מסירות ונחישות" (חרדים)
מקרה נדיר ומורכב נפתר לאחר שכל הצדדים הביעו רצון טוב: אסיר ירושלמי קנאי, סירב לתת גט לאשתו מכמה וכמה סיבות ובעיקר בשל כך, שהוא לא מכיר בבית הדין הרבני, לאחר שרב בכיר ב'עדה החרדית' התערב לבקשת רבני שב"ס - האסיר נתן גט | הסיפור המלא (חרדים)
פרשייה חריגה מסעירה בימים אלו את היהדות החרדית בארצות-הברית ובתפוצות: בעל שנישא לאשה אחרת - בזמן שלא נתן גט לאשתו הראשונה | בשיחה שנשא האדמו"ר מסאטמר בהיכל מבצר הכוללים של החסידות בקריית יואל במונרו, הוא התייחס לראשונה לפרשייה והציב אולטימטום לבעל | כל הפרטים (חרדים בעולם)